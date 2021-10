Pierre Gasly s’associe à Fantom pour devenir le premier pilote de Formule 1™ à proposer des NFT uniques aux fans

La technologie Blockchain arrive en Formule 1 ™ lorsque Pierre Gasly s’associe à Fantom pour apporter les NFT au sport le plus rapide du monde.

Les jetons non fongibles (NFT) ont pris d’assaut le monde en 2021. Le secteur du marché des crypto-monnaies précédemment décrié, connu pour obstruer le réseau Ethereum avec CryptoKitty, est devenu le sous-ensemble du marché des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide avec des milliers de millions de dollars de transactions qui se produire mensuellement.

Des vitesses de transaction lentes, associées à des frais de transaction élevés et imprévisibles, ont rendu le réseau Ethereum presque inaccessible à l’utilisateur moyen et ont mis en évidence les points forts des nouvelles plates-formes de contrats intelligents. Parmi ces protocoles de nouvelle génération, Fantom se distingue par ses temps de transaction d’une seconde et ses transactions cohérentes, à faible coût ou sans coût.

Les capacités de Fantom ne sont pas passées inaperçues auprès de la communauté crypto au sens large, et des projets NFT populaires comme Pumpkittens ont adopté le réseau convivial avec un grand succès.

L’écosystème a également attiré l’attention et a gagné le respect d’influenceurs et de personnalités sportives bien connues, dont le pilote de Formule 1. ™ Le gagnant du grand prix Pierre Gasly, qui a récemment annoncé un partenariat avec Fantom pour offrir aux fans la possibilité d’acheter des NFT liés à des actifs physiques. commémorant les moments forts de la carrière de Gasly.

En tant que sport le plus rapide au monde, la Formule 1 ™ divertit et enthousiasme les fans depuis des décennies, mais est généralement appréciée sur des écrans de télévision qui n’offrent pas le même enthousiasme que d’assister à une course en personne et de rencontrer des pilotes populaires. suiveurs.

Désormais, grâce à la technologie blockchain et à la puissance des contrats intelligents, les fans ont une nouvelle façon de montrer leur amour pour la Formule 1 ™ et ont un morceau rare d’histoire alors qu’ils interviennent pour avoir la chance de rencontrer votre pilote préféré en personne.

Ce partenariat révolutionnaire fait de Gasly le premier pilote de Formule 1™ à lancer NFT pour les fans. La vente devrait démarrer le mercredi 20 octobre avec la vente aux enchères de trois NFT uniques 1 sur 1 représentant chaque fois que Pierre est monté sur un podium de F1.

Chacun de ces NFT sera échangeable contre des objets physiques uniques et des expériences réelles, y compris la chance de vivre une expérience VIP avec Pierre le week-end de course.

Il y aura également un quatrième NFT supplémentaire composé de 350 pièces distinctes à jetons disponibles à l’achat à partir de 14h UTC le vendredi 22 octobre qui est également lié à des produits en édition spéciale.

Les fans intéressés par ces articles en édition limitée peuvent y accéder sur le marché Artion NFT, où les utilisateurs peuvent utiliser wFTM pour enchérir sur les quatre pièces, tandis que les jetons basés sur Fantom ZOO et TOMB peuvent également être utilisés pour acheter des pièces individuelles du quatrième. . NFT. Toutes les enchères se clôtureront à 14h UTC le samedi 23 octobre 2021.

Avec 80 courses de Grand Prix de Formule 1 ™ à son actif, le Rouennais de 25 ans, en France, est particulièrement bien placé pour aider à faire découvrir le monde des technologies NFT et blockchain aux fans de Formule 1 ™. .

Selon Gasly, qui est un passionné de crypto-monnaie et de NFT bien connu, « Nous planifions cette chute de NFT avec Fantom depuis un certain temps, mais comme c’est souvent le cas avec les projets innovants, notre enthousiasme initial cache le niveau de complexité derrière ça. . . «

Avec le produit fini maintenant sur la ligne de départ et prêt pour ses débuts publics, les fans de Formule 1 ™ et le réseau Fantom sont prêts à stimuler l’engagement des fans et l’engagement à plein régime.