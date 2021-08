Pierre Gasly s’attend à plus de « courses folles » au retour de la F1

Après que plusieurs courses cette saison aient donné des résultats inattendus jusqu’à présent, Pierre Gasly s’attend à ce que cette tendance se poursuive au second semestre.

Gasly a décroché son troisième podium en F1 après avoir profité d’une course folle en Azerbaïdjan. Après s’être déjà qualifié P4, il a sauté dans les trois premiers après la chute de Max Verstappen de Red Bull et Lewis Hamilton a bloqué ses freins lors de la contestation de la tête au redémarrage.

Le Français a eu une année extrêmement impressionnante dans son AlphaTauri jusqu’à présent cette saison dans l’ensemble, s’étant qualifié dans les six premiers dans huit des 11 courses – surclassant Yuki Tsunoda à chaque fois.

Son total de 50 points avant la pause estivale le place au-dessus de la McLaren de Daniel Ricciardo et des deux pilotes alpins de Fernando Alonso et d’Esteban Ocon – malgré la victoire du compatriote français de Gasly lors de la dernière course en Hongrie.

Après le chaos qui a eu lieu dans des conditions changeantes au Hungaroring, le joueur de 25 ans a déclaré que ce n’était peut-être pas la dernière fois que nous voyions un terrain mélangé cette saison, le pilote AlphaTauri cherchant à tirer le meilleur parti de ce qui pourrait être disponible.

“Je m’attends à des courses folles”, a déclaré Gasly, selon l’édition néerlandaise de Motorsport. « Nous assistons à une bataille très intense au sommet du championnat, des conditions folles, et il y aura encore des opportunités. C’est ce sur quoi nous devons nous concentrer.

paix, temps des vacances ✌️ pic.twitter.com/H9sDLZ4HbL – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 6 août 2021

Gasly a cependant ruiné sa chance à Budapest, après que la mêlée causée par le shunt de Valtteri Bottas sur Lando Norris l’ait forcé à faire le long chemin et l’a laissé tomber à l’arrière du terrain.

Il est ensuite devenu « coincé » dans la voie des stands après s’être assis derrière Nikita Mazepin et Kimi Raikkonen après la collision de leurs voitures – mais il a pu effectuer une solide récupération pour terminer P5.

Malgré un autre solide retour de points, le Français s’est demandé ce qui aurait pu être.

“Malheureusement, nous n’avons pas eu de chance et n’étions pas là pour prendre les points”, a-t-il déclaré. « Certains – à cause de ce qui s’est passé au départ – ont eu un peu plus de chance que d’autres.

« Je ne sais pas quoi dire, sauf que Valtteri a tout gâché et a pratiquement éliminé les six premières voitures de la course. Je veux dire, heureusement, nous n’avons subi aucun dommage, comme Max, Lando ou Sergio, mais notre objectif était de nous qualifier devant le milieu de terrain pour être dans la meilleure position possible pour la course.

«Mais à la fin, il semble que nous ayons trop bien performé samedi. Il aurait mieux valu repartir un peu plus en arrière et pouvoir profiter de cette situation.

« Quand je regarde le podium, c’est décevant, car je pense que nous aurions pu en tirer davantage si nous avions été un peu plus chanceux au départ.