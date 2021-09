Pierre Gasly s’attend à un départ dans la voie des stands après une chute au sprint

Pierre Gasly s’attend à prendre le départ du Grand Prix d’Italie depuis la voie des stands après sa chute lors des qualifications au sprint.

Après une nouvelle séance de qualification solide, le Français a commencé le sprint en P6 et a fait un excellent lancement pour se hisser brièvement en P5 devant Lewis Hamilton au départ lent.

C’était aussi bien que les choses se sont passées pour lui, car il a endommagé son aileron avant en heurtant l’arrière de Daniel Ricciardo et s’est écrasé peu de temps après.

Gasly a déclaré qu’il savait qu’il avait subi des dommages mais n’était pas sûr de leur gravité.

“J’ai senti le contact avec Daniel et juste après, je suis allé à la radio pour demander à l’équipe ‘fais-moi savoir s’il y a quelque chose’, et littéralement deux secondes plus tard, l’aile avant est passée sous la voiture et je suis allé directement dans le mur, », a-t-il déclaré aux journalistes après la séance.

« Je pouvais voir des étincelles, mais je ne savais pas si c’était la plaque d’extrémité qui grattait le sol ou si c’était en fait l’aile avant qui était complètement disloquée. En gros, je pense que cinq ou six secondes après le contact, il est passé sous la voiture et c’est tout.

« Même si vous avez un problème, tant que vous pouvez tourner et diriger la voiture dans la direction que vous voulez, c’est bien. Mais à une telle vitesse, quand j’ai senti l’aileron avant sous la voiture et que je tournais, mais que j’allais tout droit dans le mur, ce n’était clairement pas une sensation agréable.

“Au final je vais bien et c’est le plus important, mais évidemment très déçu car nous avons pris un très bon départ.”

Sky : “Nous espérons que vous avez apprécié ça autant que nous.”#ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/M9xBTCl4DW – PlanetF1 (@Planet_F1) 11 septembre 2021

Il y a eu très peu d’action pendant le reste du sprint, les pilotes ayant eu du mal à réaliser des dépassements.

Compte tenu de cela, le AlphaTauri pilote s’attend à ce que ce soit difficile dans la course, d’autant plus qu’il pense qu’il va partir de la voie des stands, mais vise néanmoins les points.

“C’est la cible”, a-t-il déclaré à Sky F1.

« P14, P11, P12, P18 – c’est la même chose, vous rentrez chez vous avec zéro point, alors nous ferons tout notre possible pour au moins marquer des points demain.

« Malheureusement, je n’ai pas vu un seul dépassement, mais je vais probablement regarder le [sprint] course ce soir et essayez de voir ce qui s’est passé. Mais cela nous a semblé vraiment difficile de dépasser, nous devons donc comprendre pourquoi et ce que nous pouvons faire.

« Probablement en partant de la voie des stands demain, c’est une course beaucoup plus longue… nous allons tout essayer pour revenir.