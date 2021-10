Pierre Gasly se prépare à affronter un triple titre «brutal» de courses de F1 sur trois continents

Pierre Gasly se prépare à un triple titre de courses sur trois continents qu’il a qualifié de « brutal ».

La Formule 1 a accordé aux équipes et aux pilotes une pause de deux semaines entre les Grands Prix des États-Unis et du Mexique, mais le calendrier devient alors aussi ardu qu’il l’a été toute la saison.

Des triplés ont eu lieu cette année en France suivis de deux courses en Autriche, ainsi qu’une séquence Belgique-Pays-Bas-Italie.

Mais d’un point de vue itinérant, ils pâlissent dans l’insignifiance par rapport au Mexique en Amérique du Nord, au Brésil en Amérique du Sud puis, en l’espace de quelques jours, le passage au Moyen-Orient et le premier Grand Prix du Qatar.

Ensuite, c’est un week-end libre suivi du point culminant de la campagne, également au Moyen-Orient avec l’Arabie saoudite et Abu Dhabi, clôturant une saison d’action palpitante mais mouvementée.

Gasly n’est pas directement impliqué dans les batailles du Championnat du monde qui seront décidées au cours de ces cinq courses, mais même avec la pression relâchée, il sait à quel point le calendrier est exigeant.

« Je suis enthousiasmé par tous ces nouveaux circuits », a déclaré le pilote AlphaTauri aux journalistes. «Mais je pense que ce sera assez brutal, pour être honnête.

« Surtout aller du Brésil au Qatar, ce sera très dur, après 20 courses en un an, et avec un gros, gros décalage horaire, deux continents différents, pour une troisième semaine consécutive.

« Mais c’est comme ça. Je suis physiquement préparé pour ça.

Cette année s’est avérée bien plus agréable les samedis que les dimanches pour Gasly, avec une série de performances impressionnantes en qualifications suivies de résultats en course décevants.

Ce fut encore le cas lors du Grand Prix des États-Unis où, même si une place de P8 sur la grille n’était pas son meilleur de la campagne, il aurait quand même espéré bien mieux que de devenir le premier pilote à abandonner au 15e tour.

« C’était assez mouvementé, nous avons eu un problème de capteur sur la grille que l’équipe a réussi à régler », a expliqué le Français.

« Ensuite, après le début de la course, nous avons eu une défaillance de la suspension qui s’est aggravée tour après tour jusqu’au moment où elle a complètement échoué, nous avons donc dû abandonner la voiture.

« Évidemment très déçu d’être ici [in the media pen] et ne pas courir en ce moment.

Yuki Tsunoda a terminé neuvième à Austin pour AlphaTauri et Gasly a ajouté : « Nous n’avions pas le rythme pour combattre McLaren et Ferrari, mais deux voitures dans les points, je pense, auraient été possibles.

Verdict PlanetF1