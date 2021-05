Pierre Gasly / Sebastian Vettel aurait pu “ se retrouver au port ”

Pierre Gasly n’avait rien à redire sur le dépassement dur mais juste de Sebastian Vettel à Monaco, bien qu’ils risquaient un plongeon dans le port.

Tout dépassement en Formule 1 à Monaco demande énormément d’efforts et souvent beaucoup de risques, qui ont tous deux été observés lorsque Vettel a forcé son chemin devant Gasly.

Vettel sauterait à la fois Lewis Hamilton et Gasly dans les stands, bien que P5 n’était pas tout à fait sûr alors que Gasly tentait de se battre contre Beau Rivage.

Ce serait Vettel qui sortirait victorieux de cette ferraille alors qu’il faisait le travail à Massenet, obtenant le P5 qu’il conserverait jusqu’à la fin de la course, confortablement le meilleur résultat de Vettel aux couleurs d’Aston Martin.

Bien sûr, cela aurait pu se terminer bien différemment compte tenu de la qualité des marges à Monaco, mais néanmoins Gasly et Vettel l’ont presque gardé propre.

“Honnêtement, je suis allé le voir et je lui ai dit qu’il ne pouvait plus presser un centimètre de plus”, a déclaré Gasly après la course.

«Vous savez, en montant la colline, ce n’est pas vraiment droit. C’est en fait comme tourner un peu, et j’espérais qu’il me donne de l’espace, mais jusqu’à ce que j’arrive, je ne savais pas.

«C’était assez proche. C’était une course serrée, vraiment difficile, mais toujours juste. Nous l’avons toujours fait.

«Je pense que si j’avais été un peu plus agressif, nous nous retrouverions probablement tous les deux dans le port, alors oui, je suis content que nous en soyons sortis.

Seb sur son dépassement sur @PierreGASLY: “Pierre était juste à côté de moi. On ne voit pas grand-chose. Les rétroviseurs ne sont pas super. Ce n’est pas comme en 4K ou en HD (rires). Pierre était un peu dans mon angle mort. J’ai parlé avec lui peu de temps après la course. “ 🥰 https://t.co/ejwa0arbkU – tami. (@Vetteleclerc) 23 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Vettel a admis que Gasly était dans son angle mort alors qu’ils passaient par Beau Rivage, et donc au départ, il ne savait pas que l’AlphaTauri était là.

“Vous ne voyez pas grand-chose, et il était dans l’angle mort, l’angle mort où je ne peux pas vraiment le voir”, a confirmé Vettel.

«Nous montons et à un moment donné, cela commence à aller de gauche à droite, de gauche à droite.

«J’ai rapidement parlé avec lui et il a dit qu’il ne savait pas si je l’avais vu et si je lui donnerais de la place. Je lui ai donné de la place, mais je devais aussi aller dans le pick-up.

«J’avais des pneus neufs, donc juste assez, je suppose, et je n’avais qu’un quart de voiture pour une demi-voiture devant, ce qui a fait la différence.»

Avec ce résultat, Vettel se hisse à la 11e place du classement des pilotes, dépassant son coéquipier Lance Stroll, tandis que Gasly se dirigera vers le Grand Prix d’Azerbaïdjan P9 au classement.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!