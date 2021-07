Pierre Gasly s’est entretenu avec Marko après les “meilleurs” commentaires

Pierre Gasly a parlé avec Helmut Marko de son avenir suite aux commentaires du conseiller Red Bull selon lesquels la F1 voit le « meilleur Gasly que nous ayons vu jusqu’à présent ».

Gasly a connu une période à l’envers lors de son passage avec la famille Red Bull, introduit en Formule 1 fin 2017 avant de se voir confier un trajet à temps plein avec l’équipe junior de Red Bull pour la saison suivante.

Un an plus tard, il a été promu Red Bull, et 12 courses après ses débuts, il était de retour dans l’équipe junior.

Fortement critiqué par Marko, qui a déclaré que le Français avait jeté “par dessus bord” les préparatifs de Red Bull pour 2019 avec ses accidents de pré-saison, Gasly était déterminé à ne pas laisser sa rétrogradation l’atteindre.

À la fin de la saison, il avait un premier podium en F1, un an plus tard une première victoire en course, et cette année, il a réussi un autre top trois, cette fois au GP d’Azerbaïdjan.

Battant pavillon pour AlphaTauri, et confortablement le meilleur des deux pilotes de l’équipe depuis son retour, Gasly a attiré l’attention de Marko.

Il a récemment déclaré à Motorsport-Total.com qu’il s’agissait du “meilleur Gasly que nous ayons vu jusqu’à présent”, mais s’est empressé d’ajouter que “pour le moment, cette question [of a possible promotion] ne se pose pas.

Gasly, cependant, n’abandonne pas son rêve de concourir pour des victoires régulières.

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

“Nous avons déjà parlé, mais bien sûr, c’est quelque chose entre lui et moi”, a-t-il déclaré, cité par GPFans.

« Il n’y a aucune raison de sortir des réponses pour le moment. Pas dans les prochains jours en tout cas.

« Pour le moment, mon avenir se trouve au sein de Red Bull et nous verrons ce que l’année prochaine nous apportera.

«Je suis sûr que cela deviendra clair dans quelques semaines.

“Il devrait être clair que je veux concourir pour de meilleurs résultats, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de là où je suis maintenant, c’est plus un objectif personnel que je veux atteindre en Formule 1.”

Marko a clairement indiqué que Gasly est sous contrat avec Red Bull “jusqu’à la fin de 2023”, ajoutant que la première campagne troublée de Yuki Tsunoda est également “la raison pour laquelle nous restons avec Gasly en tant que chef d’équipe d’AlphaTauri”.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.