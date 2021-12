Pierre Gasly « super heureux » de franchir enfin la barre des 100 points

Pierre Gasly était ravi à juste titre puisqu’il a atteint les 100 points en une saison pour la première fois avec P6 au Grand Prix d’Arabie Saoudite.

Jusqu’à présent, le meilleur total de points de Gasly pour une saison complète était de 95, atteint en 2019 au cours de ses passages avec Red Bull et Toro Rosso, mais maintenant le Français a officiellement rejoint le club des 100, avec un tour restant pour étirer davantage son décompte.

Finissant la course d’où il est parti, Gasly était non seulement ravi d’inscrire son 100e point de la saison, mais il était également ravi de voir les deux Ferrari terminer derrière avec Charles Leclerc P7 et Carlos Sainz P8.

« Super heureux, un autre top six pour nous et nous avons terminé devant les deux Ferrari, donc assez incroyable », a-t-il déclaré aux journalistes après la course.

« Cela signifie également que nous avons atteint 100 points en une saison de mon côté, ce qui était l’objectif élevé de l’année, vraiment heureux avec cela et aussi pour l’équipe. »

Lors de sa dernière sortie au Qatar, Gasly a qualifié le rythme d’AlphaTauri de « choquant », il était donc reconnaissant de voir une amélioration dans les virages, au moins sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Mais leurs rivaux Alpine ont probablement désormais garanti P5 chez les constructeurs après qu’Esteban Ocon ait franchi la ligne P4 à Djeddah, portant l’avantage de son équipe sur AlphaTauri à 29 points.

Et donc, Gasly dit que son équipe doit découvrir d’où Alpine a trouvé ses performances de fin de saison.

« C’était difficile, nous devons l’analyser un peu plus car nous étions beaucoup plus lents dans les lignes droites par rapport à nos principaux rivaux », a déclaré Gasly à propos du rythme du GP d’Arabie saoudite de son équipe.

« Je pense que dans les virages, nous étions en fait assez compétitifs, si différents du Qatar, mais finalement nous étions rapides, nous avons réussi à rattraper Daniel [Ricciardo] à la fin.

« Mais nous n’avions pas le rythme des Alpine, je pense qu’ils semblent avoir trouvé quelque chose vers la fin de l’année.

« Nous allons revoir, mais objectivement c’est un P6, nous devons être vraiment satisfaits de cela. »

Yuki Tsunoda dépasse Leclerc par l’extérieur !! #SaudiArabianGP pic.twitter.com/rh8ficoKdt – Je suis ED (@Not_a_good_bird) 6 décembre 2021

Pour le coéquipier de Gasly Yuki Tsunoda, sa course a eu des moments prometteurs, dont un dépassement sensationnel sur Leclerc, mais sa soirée a été gâchée lorsqu’il est entré en collision avec Sebastian Vettel, détruisant son aileron avant dans le processus.

Tsunoda recevrait une pénalité de cinq secondes et deux points pour sa superlicence, s’excusant auprès de Vettel après la course alors qu’il assumait la responsabilité de l’accident.

Finalement, Tsunoda a terminé la course P14.

« Le dernier départ s’est bien passé, mais les deux premiers ont perdu beaucoup de positions », a déclaré Tsunoda.

« Une erreur lors du dépassement, j’aurais dû attendre un peu plus, et j’ai eu une collision avec Vettel, c’était complètement de ma faute, donc excuses à Sebastian. »