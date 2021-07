Pierre Gasly surpris que Charles Leclerc n’ait pas été pénalisé

in

Pierre Gasly s’étonne que Charles Leclerc n’ait pas été pénalisé au Grand Prix de Styrie, d’autant plus que Valtteri Bottas l’était.

Gasly a commencé juste devant Leclerc de Ferrari au Red Bull Ring et a crevé après que la paire se soit touchée au départ.

Cela a fait ralentir le Français et a été heurté par Antonio Giovinazzi, l’obligeant à se retirer de la course.

Immédiatement après, il n’a pas entièrement blâmé Leclerc pour ce qui s’est passé, mais l’ayant regardé en arrière, Gasly s’étonne qu’une pénalité n’ait pas été infligée à son rival, d’autant plus que, quelques jours plus tôt, Bottas avait été sanctionné pour vrille dans la voie des stands.

“En fin de compte, cela n’a pas vraiment d’importance pour moi, mais je dois dire que j’ai été un peu surpris à l’époque qu’il n’y ait pas eu d’enquête supplémentaire”, a déclaré Gasly aux journalistes en Autriche.

« De toute évidence, cela n’a pas été fait exprès, et ce n’est pas quelque chose que Charles a fait délibérément, mais cela a certainement eu une très grosse conséquence sur ma course.

« Surtout après avoir vu Valtteri [Bottas] obtenir une pénalité de trois places sur la grille pour avoir perdu le contrôle de sa voiture dans la voie des stands, mais n’affectant pas vraiment la course des autres, et cela, qui a évidemment eu un impact sur ma course, je dois dire que j’ai été surpris.

« Mais en fin de compte, je me soucie juste de ma propre course, et il n’y a pas grand-chose qui puisse changer quoi que ce soit de ce côté-là. Donc c’est juste quelque chose dont nous allons probablement parler avec Michael [Masi]. “

Les deux pilotes entretiennent une relation étroite l’un avec l’autre ayant fait leur chemin ensemble dans les rangs du sport automobile.

Malgré cela, Gasly dit qu’il était toujours ennuyé par son ami lorsque le couple s’est parlé après la course, mais ne garde aucune rancune.

« Il est venu me voir après la course », a-t-il ajouté.

« J’étais encore énervé. Ce n’est pas grave même si vous êtes amis. Pourtant, j’étais encore assez énervé.

«Mais je le connais, je connais sa façon de courir, c’est un gars juste et vous pouvez voir qu’il ne l’a pas fait exprès. C’est juste difficile, mais cela fait partie de la course, et ces choses arrivent de temps en temps.

