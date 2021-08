Pierre Gasly va “voir ce qui se passe” concernant l’avenir de Red Bull

Pierre Gasly a déclaré qu’il jouait le jeu de l’attente sur son avenir au sein de la structure de Red Bull, mais a ajouté qu’il “voulait toujours être dans la meilleure voiture”.

Gasly a connu ce qu’il a décrit comme son meilleur début de saison dans sa carrière jusqu’à présent, avec un podium à Bakou et s’est avéré être un véritable chef d’équipe au sein du garage AlphaTauri.

Mais ayant déjà été abandonné sans cérémonie par l’équipe senior Red Bull, il espère se frayer un chemin à nouveau dans la meilleure équipe – et espère que des réponses seront fournies dans les deux cas d’ici la fin des vacances d’été.

“Je pense que c’est assez clair de mon côté, c’est entre les mains de Red Bull”, a déclaré Gasly, cité par Motorsport.com.

“Max est signé pour l’année prochaine dans la meilleure équipe, Sergio [Perez] Je pense qu’il a un contrat d’un an, donc nous verrons ce qui se passe là-bas et ensuite ce que nous ferons à l’avenir ensemble.

“Je suis évidemment sous contrat avec eux pour un peu plus de temps, et je suis assez confiant que nous devrions obtenir des réponses à un moment donné pendant les vacances d’été ou après les vacances d’été.”

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

Après les commentaires de Christian Horner le mois dernier, Perez semble être le favori pour s’inscrire à Red Bull pour une autre saison, et Helmut Marko a déjà parlé d’essayer de modeler l’équipe autour du leadership de Gasly.

Bien qu’il veuille être dans une voiture aussi rapide que possible, le Français espère simplement continuer à courir aussi bien qu’il le peut à chaque occasion.

“Je pense qu’ils veulent qu’un leader à AlphaTauri fasse avancer l’équipe et essaie vraiment de faire progresser cette équipe, et je pense qu’il y a maintenant une excellente relation de travail et une réelle volonté de faire avancer AlphaTauri”, a-t-il expliqué.

« Évidemment, en tant que pilote, vous voulez toujours être dans la meilleure voiture et vous battre pour la meilleure position, et c’est ce dont nous discutons.

« Mais finalement, je me concentre uniquement sur la performance week-end après week-end, course après course, et montrer mon potentiel.

« C’est entre leurs mains, s’ils veulent que j’intensifie ou s’ils sont satisfaits de la paire qu’ils ont, et cela dépend de la performance de Sergio et de la façon dont ils planifient l’avenir d’AlphaTauri.

« Nous discutons de beaucoup de choses. Les choses vont bien, mais pour le moment il n’y a pas plus de réponse que cela. Mais j’attends d’autres nouvelles au cours des prochaines semaines.