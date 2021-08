Pierre Gasly veut des changements de voiture pour améliorer la visibilité

Pierre Gasly souhaite que la prochaine génération de voitures de Formule 1 crée moins de pulvérisation pour améliorer la visibilité des pilotes dans des conditions humides.

Le Français est particulièrement soucieux de la sécurité lors du week-end du Grand Prix de Belgique à Spa – deux ans plus tôt, son ami Anthoine Hubert y avait été tué lors de la course de Formule 2.

Par conséquent, Gasly n’a eu aucun problème avec la décision de ne pas mettre les feux au vert en raison de la pluie incessante le jour de la course, bien qu’il ait été “surpris” qu’un deuxième court relais derrière la voiture de sécurité ait été autorisé – et qui a finalement déterminé le résultat – lorsque les conditions semblaient pires que la première fois, près de trois heures plus tôt.

Bien que le pilote AlphaTauri n’ait eu aucun réel problème de visibilité derrière la voiture de sécurité, il a déclaré qu’au rythme de course, cela aurait été une toute autre affaire – et espère que la situation pourra être améliorée lorsque les nouvelles voitures seront déployées pour refléter les différentes réglementations du sport en 2022. .

“Je pense que nous devrions travailler à réduire les éclaboussures d’eau derrière les voitures parce que c’est le vrai [problem]”, a déclaré Gasly à Motorsport.com.

« Quand je regardais la voiture médicale, qui allait évidemment beaucoup plus lentement, les éclaboussures d’eau étaient beaucoup moins importantes qu’avec nos voitures.

“Je pense que c’est un domaine sur lequel la F1 devrait se concentrer au cours des prochaines années car si vous réduisez les éclaboussures d’eau et que vous avez une meilleure visibilité, les conditions sont certainement très délicates, vous risquez d’avoir de l’aquaplaning, vous risquez d’avoir beaucoup de dérapages, vous risque d’être très lent. Mais après, c’est à nous pilotes d’être à la limite de l’adhérence que nous avons.

Gasly, qui s’était qualifié sixième et avait récolté une demi-portion de quatre points pour avoir été classé dans cette position à la fin de la ” course “, a déclaré que la principale préoccupation sur un circuit aussi dangereusement humide était les variations potentielles de vitesse dans les conditions de course.

“Si une voiture s’arrête sur la piste pour une raison quelconque, ou a un accident, et qu’il y a beaucoup d’autres voitures juste derrière, nous connaissons les conséquences si une voiture est heurtée sur la perpendiculaire par exemple”, a déclaré Gasly, faisant clairement référence à l’accident qui a coûté la vie à Hubert.

« Le problème, c’est que vous dépendez toujours de tout le monde devant vous qui reste sur la piste et roule à une vitesse similaire, car si quelqu’un est arrêté et que vous arrivez à 200-250 km/h, la visibilité est d’environ 30 mètres et puis c’est impossible d’arrêter [in time].

« Nous avons vu assez de choses horribles sur cette piste. Malheureusement, je pense que c’était la bonne décision.