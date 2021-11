Pierre Gasly voit un problème de visibilité avec les voitures 2022 entrantes

En testant la voiture 2022 d’AlphaTauri dans le simulateur, Pierre Gasly a découvert des problèmes de visibilité dont il n’est pas fan.

Avec les changements de réglementation généralisés qui entreront en jeu l’année prochaine, les voitures seront très différentes des challengers de cette année à bien des égards.

Les pilotes commencent à en faire l’expérience en testant les voitures 2022 de leur équipe dans les simulateurs pour aider au développement et se faire une idée avant les tests de pré-saison.

Gasly l’a fait pendant AlphaTauri et dit que la nouvelle forme des voitures crée des problèmes concernant la visibilité de l’avant de la voiture.

« Principalement en termes de visibilité, ce sera également assez différent avec les pneus plus gros et le capot avant, que je n’aime pas vraiment », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« Mais je suppose que nous devrons nous y habituer. Cela couvre en quelque sorte ce que vous voyez entre le châssis et juste au-dessus du triangle, entre le châssis et le pneu.

« Surtout lorsque vous regardez dans un virage, vous perdez en quelque sorte cette visibilité pour vraiment positionner la voiture, et je suppose que nous devrons prendre des points de référence différents par rapport au passé.

« Je veux dire, ça va être la même chose pour tout le monde, c’est juste un peu différent. C’est une baisse de visibilité, ce qui n’est jamais trop agréable, mais nous allons y faire face.

il suffit d’ajouter un génie des maths à la liste des talents de @PierreGASLY pic.twitter.com/FxsQVuyUP2 – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 9 novembre 2021

Avec les changements de réglementation obligeant chaque équipe à repartir de zéro et le plafond budgétaire étant mis en œuvre, les équipes plus bas dans l’ordre hiérarchique actuel cherchent à en profiter et à le gravir.

Gasly ne sait pas si AlphaTauri sera capable de le faire car il ne sait pas comment s’en sortent ses rivaux, mais il est satisfait du travail qu’ils font.

« C’est évidemment en train d’évoluer beaucoup », a-t-il ajouté.

« Surtout quand nous avons ce calendrier assez intense. Au moment où vous retournez dans la simulation après deux, trois semaines, la voiture a déjà beaucoup changé.

« Je pense que de manière générale, nous sommes assez satisfaits de ce que nous faisons. Mais nous n’avons aucune référence. C’est donc évidemment juste en termes de développement ce que les gars trouvent.

« Nous savons que nous nous améliorons, mais que nous soyons loin derrière ou au même niveau, nous ne le saurons pas avant d’arriver à Barcelone, mais c’est clairement un changement que nous pouvons ressentir. »

Cette année, Gasly veut donner son équipe AlphaTauri le cadeau de Noël parfait, étant P5 au championnat des constructeurs.