Pierre Tyler abattu et tué Andris B. Wofford : Procureur

Un policier a tiré et tué sa petite amie, mais d’autres flics ont contredit son alibi et ont trouvé des douilles dans son sac de tir correspondant à celle trouvée à côté de la victime, a déclaré samedi un procureur, selon le Chicago Tribune. Pierre Tyler, 29 ans, s’est vu refuser la libération sous caution.

Victime Andris B. Wofford, 29 ans, a partagé un enfant de 9 mois avec lui et a découvert le 5 décembre qu’il avait une affaire de pension alimentaire pour enfants en instance avec la mère d’un autre enfant, et elle a fini par croire que Tyler avait épousé cette femme, procureur adjoint de l’État Craig Engebretson mentionné. Ils se sont disputés, a déclaré le procureur.

Des images de surveillance ont montré Tyler entrant chez elle mercredi, a déclaré l’État. Un voisin a affirmé les avoir entendus se disputer vers 19 heures, puis, vers 20 h 30 ou 21 heures, a entendu une « forte détonation étouffée », a déclaré le procureur. Il n’y avait plus de cris. La vidéo montrait la porte d’entrée s’ouvrant un peu, puis « se fermant brusquement », a déclaré le procureur. Comme on le voit sur les images, Tyler est sorti par l’arrière à 21h02 avec ce qui semblait être une arme à feu dans un étui et un porte-clés que Wofford utilisait auparavant, a déclaré le procureur dans le rapport Tribune. Tyler est parti

Le corps de Wofford a été retrouvé à l’intérieur par la porte d’entrée, a indiqué l’État. Il n’y avait aucun signe d’effraction dans la maison, a déclaré Engebretson.

Tyler aurait déclaré aux enquêteurs qu’il s’était rendu à la maison et qu’il avait laissé une arme à feu, bien que les flics aient déclaré qu’ils ne l’avaient pas trouvée. Il a affirmé avoir pris une voiture personnelle pour rencontrer un informateur confidentiel, mais ses partenaires ont déclaré qu’ils ne rencontraient pas des informateurs confidentiels seuls dans leurs véhicules personnels, a déclaré le procureur. Aucun d’entre eux n’était avec lui lorsque cette prétendue réunion avec l’IC a eu lieu, a déclaré l’État.

L’affaire était principalement circonstancielle, l’avocat de Tyler Tim Grace a plaidé devant le tribunal et a souligné l’histoire de son client en tant que vétérinaire de l’armée américaine lors de l’audience sur le cautionnement.

Tyler doit de nouveau comparaître devant le tribunal lundi. Il a été démis de ses pouvoirs de police », aurait déclaré un porte-parole de la police de Chicago.

[Jail photo via Cook County]

