Pierria Henry quitte Madrid

La saison prochaine, le Real Madrid évolue entre accélérations et freinages. Parmi les joueurs, comme Vincent Poirier qui, en raison des circonstances, anticipent leur arrivée et d’autres qui, encore non confirmés, posent plus de doses de difficulté. Parmi ces derniers figurent Usman Garuba et Carlos Alocen. Le premier, avec une élection d’honneur assurée au repêchage, il semble difficile qu’il puisse rester dans la capitale; le second, avec plus de questions sur ses possibilités nord-américaines, ajoute des doutes à la planification bien que tout indique qu’il continuera dans le club. De plus, dans un poste de base qui, depuis le départ de Facundo Campazzo, pour lequel un remplacement immédiat n’a pas été recherché, demande à être renforcé.

À cette fin, il semble, avec une quasi-totalité de certitude, que Nigel Williams-Goss, un meneur de 26 ans et 1,88 mètre du Lokomotiv Kuban et avec un passage récent par la NBA, arrivera, où, la saison dernière, il joué 10 matchs avec Utah Jazz. Une saison plus tôt, en 2018-19, il a également joué en Euroligue, avec une moyenne de 9,2 points et 4,2 passes décisives pour l’Olympiacos. Un nom de plus qui s’ajoute à la liste des extérieurs. Dans le même ordre d’idées, Thomas Heurtel est lié, en France comme un pont après son départ controversé de Barcelone et avant son arrivée à Madrid. Jusqu’à récemment, il semblait qu’un autre nom très important pouvait être attaché aux créateurs du jeu : Pierria Henry. Le meneur de Baskonia, qui compte en moyenne 10,5 points et 5,2 passes décisives dans l’ACB, a conclu un accord avec l’équipe blanche début avril pour sceller leur incorporation pour la saison prochaine; Mais maintenant, il semble s’éloigner Le déménagement Williams-Goss, sans aller plus loin, pourrait en être une conséquence directe.

C’est la deuxième fois qu’il le fait, même si la raison sous-jacente pourrait être la même : la NBA. A la fin du même mois, la compétition américaine, sous la forme des Minnesota Timberwolves, menaçait de prendre immédiatement la base, sans attendre la fin de la saison. Il ne l’a pas fait avec lui, mais il l’a fait avec son coéquipier Luca Vildoza, qui s’est retrouvé aux Knicks de New York avec un contrat non garanti de quatre ans à un taux de 13,6 millions. (Conditions par contre très similaires à celles signées par Gabriel Deck). Il l’a fait après le versement d’une clause de deux millions supplémentaires au club qui, désormais, aurait pu renforcer la position de négociation de l’équipe basque.

Pierria Henry met fin à son contrat avec Baskonia ce mois-ci, mais l’entité s’est réservé un droit de premier refus que, dans un premier temps, il semblait qu’elle n’allait pas rendre effectif pour empêcher l’arrivée de la base au Real. Maintenant, selon Eurohoops, oui. Le droit, qui n’est activé que pour les clubs espagnols, oblige les équipes à trouver un accord entre elles, puisque Baskonia a la possibilité de faire correspondre n’importe quelle offre. Pour le moment, il n’y a pas d’entente entre les parties. L’équipe dirigée par Dusko Ivanovic se sent suffisamment forte pour atteindre des chiffres qui étaient auparavant inaccessibles et risquer de perdre le joueur à un coût nul. Au milieu de tout cela, la NBA continue d’apparaître et des noms qui avaient déjà été rayés de la liste, comme Vasilije Micic, sont à nouveau une possibilité. Ils suivront les mouvements dans les bureaux blancs.