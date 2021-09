Piers Morgan a déclaré que les États-Unis remettaient maintenant en question les allégations de Meghan à Oprah “Nous l’avons consommé comme la vérité” | Royale | Nouvelles

in

La journaliste royale américaine Kinsey Schofield est apparue sur GB News et a déclaré à l’hôte Mark Dolan que les Sussex voyaient leur popularité chuter aux États-Unis alors qu’elle déclarait que le public en avait marre de leurs “plaintes”. Mais lorsqu’on lui a demandé si Piers Morgan et Meghan Markle étaient généralement appréciés aux États-Unis au milieu de la récente décision de l’Ofcom, Mme Schofield a expliqué que les deux étaient source de discorde mais a offert des conseils à M. Morgan sur la façon de passer maintenant à la décision. La journaliste a conseillé à l’ancienne présentatrice de GMB d’ignorer simplement la duchesse de Sussex, car sa “plus grande peur” était d’être ignorée et oubliée, car elle a déclaré que les gens croyaient ce que Meghan avait dit parce qu’Oprah Winfrey ne l’avait pas assez défiée.

En mars, M. Morgan a quitté Good Morning Britain à la suite de l’énorme réaction qu’il a reçue après avoir remis en question la légitimité des affirmations de Meghan Markle lors de l’interview d’Oprah Winfrey.

Le lendemain de la diffusion de l’interview, M. Morgan a rejeté les inquiétudes de Meghan en matière de santé mentale, déclarant qu’il ne “croyait pas un mot de ce qu’elle avait dit” et a déclaré que ses attaques contre la famille royale étaient ” méprisables “.

Un nombre record de 58 000 plaintes ont ensuite été envoyées à l’Ofcom, dont une aurait été émanant de la duchesse de Sussex elle-même.

Cependant, le régulateur des médias a rejeté toutes les plaintes cette semaine, déclarant qu’il ne voulait pas étouffer le débat national, mais a clairement indiqué qu’il n’était pas nécessairement d’accord avec les points soulevés.

M. Dolan a invité Mme Schofield à donner son évaluation de la façon dont les deux sont perçus aux États-Unis.

Elle a déclaré: “Vous savez, Piers est un tel personnage ici aux États-Unis, il y a une relation amour/haine avec lui, il est très polarisant.

“Mais je pourrais dire la même chose pour Meghan Markle, je pense que les Américains comprennent qu’il y a eu beaucoup d’accusations douteuses faites dans cette interview et nous avons sauté aux conclusions lorsque nous l’avons entendu.

“Il n’y a eu aucune réticence d’Oprah Winfrey au cours de cette interview, donc évidemment, nous l’avons tous consommé comme la vérité.

Meghan a affirmé qu’elle et Harry s’étaient mariés trois jours avant la cérémonie publique du 19 mai lors d’un événement privé dans leur jardin.

Cependant, le journal The Sun a révélé que les documents officiels du mariage montraient que le 19 mai était le jour même où ils se sont mariés avec l’archevêque de Cantorbéry sortant pour se défendre, déclarant que s’il avait célébré le mariage privé, ce serait “illégal”.

Meghan a également suggéré qu’Archie s’était vu refuser un titre, mais les lettres patentes de 1917 de George V indiquent qu’il ne recevrait pas de titre tant que le prince Charles ne monterait pas sur le trône.

M. Morgan a quitté Good Morning Britain plus tôt cette année, ce qui l’a vu se heurter au météorologue Alex Beresford à propos de Meghan.

Le journaliste a eu la possibilité de partir ou de s’excuser, M. Morgan ayant choisi de partir.

Lorsque l’Ofcom n’a pas fait droit aux milliers de plaintes déposées contre lui, M. Morgan a déclaré qu’il était “ravi” et que c’était un coup dur pour “la princesse Pinocchio”.