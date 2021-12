Piers Morgan a démantelé la culture d’annulation pour avoir « ruiné » Noël : « Aspirer la joie de vivre » | Royaume-Uni | Des nouvelles

La chanson de Noël bien-aimée « Baby, It’s Cold Outside », écrite par Frank Loesser et popularisée dans le film des années 40 « Neptune’s Daughter », a suscité la controverse au cours de la dernière décennie. La chanson, qui a été reprise par des crooners de renommée mondiale tels que Dean Martin, a été critiquée par certains auditeurs pour les implications présumées de ses paroles. La pression incessante exercée par la partie vocale masculine pour que la femme « reste » malgré les suggestions répétées qu’elle devrait rentrer chez elle a été décrite dans certains milieux comme évocatrice de harcèlement sexuel.

La première fois que la chanson a été largement critiquée pour ses paroles, c’était il y a 12 ans.

Puis, en 2018, « Baby, It’s Cold Outside » a été annulé par un certain nombre de stations de radio au Canada et aux États-Unis après les critiques des médias sociaux et la pression du public.

Dans un épisode de retour de Good Morning Britain, M. Morgan était apoplectique quant aux efforts visant à interdire la chanson et a suggéré que l’annulation de la culture « aspirait la joie de vivre ».

Le diffuseur a pris part à un débat houleux avec l’auteur Daisy Buchanan sur la question.

M. Morgan a dit : « Pourquoi ? Pourquoi essayez-vous d’aspirer la joie de la vie et de prendre une chanson innocente et douce, d’un film adorable et innocent que nous apprécions tous à Noël, et de la gâcher. «

L’auteur Daisy Buchanan a répondu : « Noël est une période très dangereuse pour les femmes. Il fait plus sombre tôt, tout le monde boit.

« Cette chanson reflète l’expérience que tant de femmes ont vécue. »

M. Morgan est rapidement intervenu et a déclaré: «Une expérience sombre?

Mme Buchanan a répondu : « Il s’agit d’une chanson sur des femmes qui essaient de s’exprimer et de dire : ‘C’est ce qui se passe, c’est ce que je veux faire, s’il vous plaît, écoutez-moi.’

« Et un homme disant: » Non, nous allons faire ce que je veux « , parlant à leur sujet, ce qui est ce qui m’arrive maintenant, Piers. »

M. Morgan a fermement tenu bon et a déclaré: «Des ordures absolues.

« Ce n’est pas le but de la chanson, ce n’est pas le but du film, ce n’est pas l’ambiance du film. »

M. Morgan a ajouté plus tard: «Les féministes radicales comme vous veulent aspirer la joie de tout et faire ressembler cela à une agression sexuelle.

« Elle a donné son consentement, elle est restée.

« Tu ne lis pas les paroles ? Elle flirte avec lui.

Susan Loesser, la fille du compositeur de la chanson, a attribué la controverse entourant la chanson à Bill Cosby.

M. Cosby a interprété le programme de manière satirique dans des émissions américaines telles que Saturday Night Live.

Cependant, le comédien a été accusé d’agression sexuelle contre de nombreuses femmes, ce qu’il a nié à plusieurs reprises.

M. Cosby a été condamné dans un cas, mais la décision a été annulée cette année pour violation des droits à une procédure régulière du 5e amendement et du 14e amendement du comédien.