Piers Morgan «a dit à Queen» de retirer les titres royaux de Meghan Markle et du prince Harry | Royal | Nouvelles

L’ancien présentateur de Good Morning Britain a critiqué Meghan Markle et le prince Harry pour avoir utilisé leurs titres royaux quand cela leur convenait, mais pas pour «faire changer les choses» pour le public. M. Morgan a déclaré que la reine devrait «les libérer» car ils «endommagent» la famille royale. S’adressant à l’émission matinale australienne Sunrise, M. Morgan a déclaré: «Ils veulent leur gâteau royal et le mangent, Meghan et Harry.

«Ils sont le duc et la duchesse de Sussex lorsqu’il s’agit de négocier des accords de 100 millions de dollars avec Netflix, mais ce qu’ils ne veulent pas faire dans le cadre des titres royaux, c’est de retourner en Angleterre et de changer de cap.

«Ils ne veulent pas de ça.

«Ils veulent être dans leur manoir de 11 millions de dollars pour faire la leçon au monde entier sur l’égalité, ce qui en soi est risible.

«Mais ils veulent aussi prêcher sur la politique en prenant position contre Trump et ainsi de suite.

«Vous ne pouvez pas faire cela et être des membres royaux, cela nuit à l’impartialité de la monarchie.

«Comme je l’ai dit à la reine, elle devrait les lâcher, couper les titres et je pense que cela doit être fait maintenant parce que s’ils veulent la liberté et l’indépendance comme ils le disent, très bien.

«Vous ne pouvez pas être duc et duchesse de Sussex.

« Enlevez les titres, voyez comment vous vous débrouillez en tant que Meghan et Harry. »

«Harry était un royal extrêmement populaire et Meghan était un grand atout pour la famille.

« Un an plus tard, je pense que beaucoup de gens sont vraiment en colère et pensent qu’ils ont trahi leur famille et lancé une énorme bombe au cœur de l’institution et ont en quelque sorte frappé le Royaume-Uni. »

La rencontre télévisée de deux heures des Sussex avec Oprah Winfrey au début du mois a laissé la famille royale confrontée à l’une de ses pires crises depuis des générations.

Meghan a déclaré qu’un royal sans nom – ni la reine ni le duc d’Édimbourg – avait soulevé des inquiétudes auprès de Harry quant à la couleur sombre de la peau de leur fils Archie avant sa naissance.