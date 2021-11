Piers Morgan « abasourdi » par un appel avec le mari de Kate Garraway, Derek Draper

Piers Morgan se souvient avoir parlé au mari de Kate Garraway, Derek Draper, après sa bataille dans le coma (Photo: Rex)

Piers Morgan a parlé de parler à Derek Draper pour la première fois après sa bataille dans le coma.

Le mari de Kate Garraway est resté gravement malade pendant près de deux ans après avoir contracté un coronavirus en mars 2020, et a été hospitalisé pendant plus d’un an pour lutter contre les séquelles de la maladie, qui a fait des ravages sur son corps.

Il est rentré chez lui en avril, mais il a besoin de soins 24 heures sur 24 et est «rarement communicatif».

Écrivant dans sa chronique du Daily Mail, l’ancien animateur de Good Morning Britain a rappelé le moment où il a contacté Kate la semaine dernière avant de l’interviewer pour son dernier épisode Life Stories, lorsqu’elle a mis son partenaire au téléphone.

« J’étais abasourdi », a-t-il écrit. « « Derek ! » J’ai pleuré. « C’est si bon de vous parler ! »

« Il y a eu une légère pause, puis j’ai entendu une voix masculine familière dire très clairement et fortement : « Bonjour ! »

Piers a été ému lors de l’appel téléphonique (Photo: WireImage)

‘ »BONJOUR! » balbutiai-je en retour. « C’est formidable d’entendre à nouveau votre voix. Continue de te battre, Derek – nous sommes tous si fiers de toi !

Piers l’a décrit comme une « expérience étrange et passionnante », ajoutant: « Il y a eu de nombreuses fois où j’ai craint de ne plus jamais entendre Derek parler. »

L’animateur d’ITV a détaillé sa conversation ultérieure avec Kate, dans laquelle elle a déclaré que son soignant » avait fondu en larmes » car il avait été » si inhabituel de l’entendre interagir comme ça « .

Il a également juré que leur prochain chat Life Stories est le volet « le plus puissant » à ce jour, son ancienne co-star le remplaçant sur la sellette après l’interview.

Derek est rentré de l’hôpital l’année dernière (Photo: Rex)

S’adressant à Twitter le mois dernier, il a confirmé qu’il se retirerait de son rôle dans la série, Kate prenant sa place.

» BREAKING NEWS: je quitte Life Stories après 12 ans et 100 émissions « , a tweeté Piers.

« Mon dernier sera avec ma fabuleuse amie @kategarraway et elle présentera ensuite les 3 autres émissions prévues de la prochaine série alors que je quitte ITV pour animer ma nouvelle émission quotidienne mondiale. C’était génial ! »

Un porte-parole d’ITV a ajouté à Metro.co.uk : » Piers et ITV ont convenu que son interview avec Kate Garraway pour Life Stories de Piers Morgan sera la dernière » ; et que Kate prendra le relais en son nom pour les trois épisodes restants de la prochaine série.

Plus : Showbiz



«Nous tenons à remercier Piers pour plus d’une centaine d’histoires de vie engageantes, convaincantes et perspicaces au cours des 12 dernières années, où ses personnes interrogées ont inclus les meilleurs noms du showbiz, des affaires et de la politique.

«Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans toutes ses futures entreprises.

« Kate est une journaliste brillante et une intervieweuse curieuse et nous attendons avec impatience ses trois prochaines émissions. »

Life Stories sera diffusé le 5 décembre sur ITV.

