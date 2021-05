Piers Morgan affirme qu’ITV l’a approché pour qu’il retourne chez GMB malgré les commentaires de Meghan Markle | UK | Nouvelles

L’homme de 56 ans a quitté l’émission du petit-déjeuner lors d’un débat sur l’interview de Meghan et du prince Harry avec Oprah Winfrey. M. Morgan a annoncé qu’il avait démissionné de son rôle de présentateur un jour plus tard.

Dans sa première interview dans un journal depuis sa sortie dramatique de l’émission, M. Morgan a suggéré que les employés d’ITV l’avaient contacté.

Il a dit au Sun: “Ils ont tendu la main – il y a eu des approches. Ne dites jamais jamais.

«Je n’ai aucun doute que je pourrais ramener les notes là où je les ai laissées – mais le doute est, est-ce que quelqu’un serait autorisé à le faire à nouveau?

«J’ai été embauché pour donner des opinions très fortes et honnêtes, ce que j’ai fait.

Après ses commentaires sur Meghan Markle, le régulateur des médias Ofcom a reçu un nombre important de plaintes.

M. Morgan a semblé mettre en doute l’exactitude des commentaires que Meghan a dit à Oprah lors de l’interview.

Lorsque les plaintes de l’Ofcom ont atteint plus de 57 000 personnes, M. Morgan a tweeté: «Seulement 57 000? J’ai eu plus de personnes que cela se présenter et me féliciter dans la rue pour ce que j’ai dit.

“La grande majorité des Britanniques sont juste derrière moi.”

Express.co.uk a contacté ITV pour un commentaire.