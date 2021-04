Piers Morgan doute que le prince William et le prince Harry «puissent se tenir côte à côte» | Royal | Nouvelles

Piers Morgan remet en question l’utilisation du titre royal de Meghan Markle

L’ancien animateur de Good Morning Britain a parlé du dévoilement très attendu de la statue de la princesse Diana au palais de Kensington cet été lors de sa conversation avec Billy Bush d’Extra TV. Et il pense que les révélations et les affirmations faites par Harry et Meghan Markle à Oprah Winfrey rendront difficile pour les frères de se tenir côte à côte pour honorer l’héritage et la mémoire de leur mère.

Il a dit à M. Bush: « Je ne vois pas comment ils peuvent se tenir côte à côte, William et Harry, après ce qui s’est passé. »

On pense que la relation déjà difficile des ducs a pris un nouveau coup après les déclarations de Meghan et Harry faites lors de leur entretien avec Oprah.

Parmi les allégations les plus dommageables, Meghan a déclaré qu’elle avait énormément de mal avec sa santé mentale lors de sa première grossesse, mais que l’aide du palais lui avait été refusée.

Elle a également parlé de «préoccupations» soulevées par un membre anonyme de la famille royale sur «la couleur sombre» de la peau d’Archie.

Piers Morgan a été interviewé par Billy Bush (Image: GETTY / EXTRA TV)

Le prince Harry et Meghan Markle ont vu pour la dernière fois d’autres membres du cabinet en personne en mars 2020 (Image: GETTY)

Ces conversations, a-t-elle ajouté, se déroulaient en tandem avec des discussions sur la question de savoir si son enfant aurait dû recevoir un titre et une garantie.

Quelques jours après la diffusion de l’interview de deux heures, l’amie et diffuseur de Meghan, Gayle King, a déclaré à CBS This Morning que Harry avait parlé à son père et à son frère par téléphone.

Alors que les Sussex étaient heureux qu’une conversation ait été engagée, ils ont qualifié leurs récents appels d ‘«improductifs».

Malgré la rupture actuelle entre Harry et William, plusieurs commentateurs royaux s’attendent à ce que le duc de Sussex traverse l’étang cet été.

La princesse Diana avec ses fils au palais de Kensington (Image: GETTY)

Apparaissant sur ITV Lorraine, le rédacteur royal Russell Myers a déclaré: « William est toujours engagé, tout comme Harry, à se réunir le 1er juillet pour le dévoilement de la

Statue de la princesse Diana aux jardins de Kensington.

«Cela pourrait donc être une période monumentale pour ces deux frères.

« Nous parlons de cette rupture depuis si longtemps, mais cela les verrait se rassembler pour le plus grand bien et je suis sûr que tout le monde sera ravi si cela se produit. »

Piers Morgan s’est demandé si Harry et William se réuniraient en juillet (Image: EXTRA TV)

La famille royale au service du jour du Commonwealth de l’année dernière (Image: GETTY)

Le prince Harry et le prince William devraient se rencontrer lors de ce qui pourrait être la première réunion publique depuis le service du jour du Commonwealth en 2020 le 1er juillet au Sunken Garden du palais de Kensington – un endroit très apprécié par la princesse Diana.

Là, à l’occasion du 60e anniversaire de la princesse de Galles, ils sont sur le point de dévoiler une statue qu’ils ont commandée ensemble pour marquer le 20e anniversaire de la mort de leur mère.

En août dernier, les frères ont fait preuve d’unité en publiant une déclaration commune sur la statue.

Publiée par le palais de Kensington, l’annonce disait: «La statue que le prince William et le prince Harry ont commandée pour commémorer leur mère, Diana, princesse de Galles, sera installée l’année prochaine à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Piers Morgan a quitté Good Morning Britain début mars (Image: EXPRESS)

«La statue a été commandée pour marquer le 20e anniversaire de sa mort et reconnaître son impact positif au Royaume-Uni et dans le monde.

«La statue sera installée dans le jardin englouti du palais de Kensington le 1er juillet 2021, marquant le 60e anniversaire de la princesse.

« Les princes espèrent que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur la vie de leur mère et son héritage. »

Au cours de son entretien avec M. Bush, M. Morgan a longuement parlé des Sussex, affirmant qu’il serait heureux de mener un entretien de deux heures avec eux pour clarifier quelques déclarations qu’ils ont faites à Oprah.

Le prince William et le prince Harry devraient dévoiler la statue de la princesse Diana le 1er juillet (Image: GETTY)

Il a dit: «Je dirais à Meghan Markle: ‘Écoute… asseyez-vous avec moi avec votre mari pour une interview tout aussi longue… et laissez-moi vous poser des questions plus difficiles sur toutes vos affirmations… mais laissez-moi vous poser une question plus large, qui est-ce… Si vous détestez autant la famille royale… pourquoi gardez-vous vos titres royaux…?

« ‘Pourquoi feriez-vous cela si ce n’est simplement pas pour gagner des millions et des millions de dollars…?

« » Et jouer la victime comme vous le faites est nauséabond « . »

M. Morgan a affirmé lors du GMB d’ITV qu’il ne croyait pas Meghan après avoir parlé de ses problèmes de santé mentale.

Ses propos ont déclenché un tollé parmi les téléspectateurs, avec plus de 41 000 personnes déposant des plaintes à l’Ofcom en quelques heures seulement.

La duchesse de Sussex se serait également plainte du commentaire de M. Morgan.

Il a quitté son poste de co-animateur de l’émission du petit-déjeuner deux jours après la diffusion de l’interview aux États-Unis.