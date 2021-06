Piers Morgan et d’autres détracteurs du Sussex ont dit des mots désordonnés à propos de Lili Diana ⋆ .

Il est inévitable que les défenseurs du Sussex veuillent défendre le duc et la duchesse de Sussex partout, mais je crains parfois que l’équipe finisse par amplifier des personnes qui devraient être ignorées, vous savez? J’ai déjà vu des tweets désagréables sur Lilibet Diana Mountbatten-Windsor et son nom parce que vous me taguez tous comme “Pouvez-vous le croire?” Oui, je peux le croire. Les gens sont haineux et je me souviens aussi de la négativité autour de la naissance d’Archie. Au moins cette fois-ci, Harry, Meghan et les enfants sont en sécurité à Montecito et ces salins poussiéreux ne peuvent rien faire d’autre que crier et gémir à des milliers de kilomètres. Donc, je ne vais pas le faire avec tous les ennemis, mais je suppose que nous devrions parler d’Angela Levin et Piers Morgan, deux des « commentateurs » les plus dégoûtants du monde.

Angela Levin a déclaré à Good Morning Britain d’ITV que Sa Majesté serait offensée [by the baby’s name] – mais d’autres prétendent que l’hommage des Sussex est une branche d’olivier au monarque après avoir largué des mois de « bombes de vérité », notamment en accusant la famille de Harry de racisme. Mme Levin a expliqué que le surnom de Lilibet lui avait été donné par le roi George V, son grand-père, parce qu’elle ne pouvait pas prononcer son nom Elizabeth lorsqu’elle était enfant – et son défunt mari, le prince Philip, l’a également utilisé jusqu’à sa mort cette année. Lorsqu’on lui a demandé si la reine serait heureuse que Lilibet soit utilisé par les Sussex, elle a répondu: ” Pas après ce qui s’est passé, je pense qu’elle est désespérément mécontente parce qu’ils étaient désespérément impoli à son égard. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté la Reine ». Elle a ajouté: «C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps. Le prince Charles n’aurait jamais songé à appeler sa mère Lilibet. Il ne l’a jamais utilisé – c’était un nom spécial, surtout pour le duc d’Édimbourg. Elle a ajouté qu’elle pensait qu’il était “avilissant” pour les Sussex de l’avoir utilisé. Le journaliste Afua Adom, qui était également dans l’émission, a riposté en disant: “Dire que la reine serait malheureuse est franchement ridicule. C’est aussi un clin d’œil à la mère de Meghan, Doria, son surnom pour Meghan est “fleur”. C’est aussi un peu exagéré de dire que la reine est furieuse que son arrière-petit-enfant porte son nom. Je pense que c’est un signe d’affection ». Piers Morgan a déclaré que la décision du prince Harry et de Meghan Markle d’utiliser le surnom de la reine pour leur nouvelle petite fille était ” ironique ” étant donné que le couple avait passé des semaines ” à saccager la famille royale et la monarchie “. Hier soir, M. Morgan est apparu dans l’émission australienne Today sur Channel 9, et l’animateur Karl Stefanovic lui a demandé ce qu’il pensait du nom. Il a répondu : « C’est assez ironique, n’est-ce pas ? Vous avez ce couple qui saccage la famille royale et la monarchie au cours des dernières semaines et ils ont nommé le bébé d’après la reine. M. Morgan – un critique féroce du couple – a déclaré qu’il se demandait si la décision d’honorer la reine du nom de leur fille était la façon pour Harry et Meghan d’essayer de reconstruire des ponts avec le reste de la famille royale. Il a déclaré: “C’est peut-être leur façon de tendre la main, comme le disent les Américains, à la famille royale et de vouloir mettre fin à cette querelle en cours.” M. Morgan, 56 ans, a ensuite offert quelques mots de soutien au couple – ajoutant que la naissance d’un enfant n’était pas le bon moment pour exprimer une opinion négative. “Je pense toujours qu’à la naissance d’un nouveau bébé – j’en ai moi-même eu quatre – il est grossier de mettre une inclinaison négative”, a-t-il déclaré. ‘A un tel moment. Je leur souhaite à tous le meilleur. Il y en a quatre dans la famille maintenant. Je leur souhaite plein succès et une vie longue et heureuse.

[From The Daily Mail]

Je ne m’attendais pas à l’argument “en fait ‘Lilibet’ est super impoli”. Je m’attendais à une ambiance plus générale « vraiment, vous donnez à votre enfant le nom du chef d’une institution raciste et colonialiste », mais je ne pensais pas que cela deviendrait si personnel. Il est clair pour moi que Harry et Meghan ont l’intention de n’appeler de toute façon que leur fille Lili, tout comme le prince Henry s’appelle “Harry” depuis sa naissance. Ils ont utilisé un nom qui honorait la grand-mère de Harry, son grand-père et sa mère. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai dit dans le post d’annonce de naissance, il est clair que Meghan et Harry veulent tous les deux envoyer le signal qu’ils vont bien avec la reine. Ils avaient aussi le même message dans l’interview d’Oprah – ils adorent la reine. Leur problème est avec les hommes qui l’entourent, les hommes qui la contrôlent. Aussi: Piers Morgan se termine sur une note plutôt positive ?? Bizarre.

