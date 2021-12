Piers Morgan et Fern Britton déchirent Boris Johnson

Boris Johnson a été critiqué après avoir exclu la réimposition de restrictions (Photo: .)

Piers Morgan et Fern Britton ont déchiré Boris Johnson alors qu’il a exclu la réimposition immédiate des restrictions, malgré le nombre de Covid-19 continuant d’augmenter.

Le Premier ministre a averti que la situation était « extrêmement difficile » à l’approche de Noël, avec une forte augmentation des hospitalisations à Londres.

Après avoir réuni le cabinet pour une réunion imprévue plus tôt dans la journée – quelques heures après qu’une photo de lui a émergé lors d’une garden-party en mai dernier – il a averti que de nouvelles mesures pourraient bientôt être appliquées.

S’adressant à Twitter peu de temps après, le présentateur de Good Morning Britain, Piers, s’est rendu au Premier ministre et a critiqué ses actions au cours des derniers jours.

L’ancien animateur de Life Stories a écrit: » BREAKING: Boris Johnson vient de mentir effrontément au sujet du dernier scandale illicite de la garden-party No10 et a annoncé qu’il ne faisait rien contre la menace #Omicron. «

Pas tout à fait terminé là-bas, il a poursuivi avec: « » Boris Johnson retarde la décision » – les quatre mots les moins surprenants de la langue anglaise.

RUPTURE: Boris Johnson vient de mentir effrontément au sujet du dernier scandale illicite de la garden-party No10 et a annoncé qu’il ne faisait rien contre la menace #Omicron. – Piers Morgan (@piersmorgan) 20 décembre 2021

« Boris Johnson retarde sa décision » ???? – les quatre mots les moins surprenants de la langue anglaise. – Piers Morgan (@piersmorgan) 20 décembre 2021

Si un petit astéroïde descendait en flèche vers la Terre à grande vitesse et qu’il y avait un tir à 50/50 de celui-ci atterrissant soit directement sur votre tête, soit dans un lac voisin, feriez-vous a) tout ce que vous pouvez pour vous protéger, juste au cas où b) attendre et voir s’il touche ou manque ? #Omicron #Boris – Piers Morgan (@piersmorgan) 20 décembre 2021

« Si un petit astéroïde descendait en flèche vers la Terre à grande vitesse et qu’il y avait un tir 50/50 de celui-ci atterrissant soit directement sur votre tête, soit dans un lac voisin, feriez-vous a) tout ce que vous pouvez pour vous protéger, juste en cas b) attendre et voir s’il touche ou manque ? #Omicron #Boris.’

Le présentateur de télévision Fern a également lancé une attaque virulente contre le politicien pour ses actions – qui survient après que Michael Sheen l’a accusé de n’avoir « aucune éthique personnelle ».

« J’essaie de rester positive même si je regarde une salade de mots maladroite jaillir du Premier ministre », a-t-elle tweeté.

J’essaie de rester positif même si je regarde une salade de mots maladroite jaillir du premier ministre. Répond à tous un fouillis et clair comme un brouillard par une nuit orageuse en mer. — Fern Britton ?????? (@Fern_Britton) 20 décembre 2021

‘Répond à tout un fouillis et clair comme un brouillard par une nuit orageuse en mer.’

Lorsqu’un adepte a répondu avec l’espoir d’une « interprétation correcte », elle a répondu : « Je l’espère. Nous pouvons accepter la pire sorte de vérité tant que c’est la vérité xxx.

Leurs paroles interviennent après que M. Johnson a refusé d’exclure de nouvelles restrictions – mais a plutôt appelé le public à faire preuve de prudence et à se faire vacciner à la suite de la vague hivernale en cours.

Plus : Showbiz



Le Premier ministre a déclaré que le cabinet avait discuté des options pendant » quelques heures » et que » les arguments de toute façon sont très, très finement équilibrés « .

Discutant des mesures que le gouvernement pourrait prendre, il a ajouté: « Nous examinons toutes sortes de choses…

« Nous n’exclurons rien. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Spoilers EastEnders : Denise découvre la vérité sur le tueur Grey alors que Whitney révèle tout ?



PLUS : Le réalisateur de No Time To Die confirme le sort de James Bond après les scènes finales explosives de Daniel Craig





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();