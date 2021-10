Piers Morgan exhorte Arsenal à signer Declan Rice pour Manchester United et Chelsea alors que West Ham demande à ses coéquipiers après une nouvelle victoire

Piers Morgan a exhorté Arsenal à signer Declan Rice après une autre brillante démonstration de la star de West Ham.

Rice a marqué à longue distance alors que les Hammers ont gagné 4-1 contre Aston Villa à Villa Park.

Rice a aidé West Ham à gagner avec un but à longue distance à la 38e minute

Twitter @piersmorgan

Et depuis toujours, Gooner Morgan veut qu’Arsenal signe Rice

Le milieu de terrain anglais a été lié à un éloignement de West Ham et Morgan a exhorté ses bien-aimés Gunners à essayer de voler une marche sur Manchester United et Chelsea, qui ont déjà été liés à Rice.

Citation tweetant un message de Rice célébrant la victoire, Morgan a déclaré: « Arsenal devrait signer ce gars. »

La victoire retentissante cimente la position de West Ham à la quatrième place et en contact avec les deuxième et troisième après que Liverpool et Manchester City aient perdu des points.

West Ham a terminé sixième la saison dernière, mais le manager David Moyes a déjà révélé ses espoirs de terminer encore plus haut cette saison.

Rice exige également le maintien des normes élevées de l’équipe

Rice a fait écho à cette idée en appelant ses coéquipiers à ne pas abandonner leurs normes.

Il a déclaré : « Il y avait une grande question au début de la saison pour savoir si nous pouvions le refaire, surtout avec la rotation de l’équipe, pourrions-nous être habitués à jouer en Europe et en Premier League ?

« Je pense que nous avons découvert que nous le pouvons.

«Mais nous n’en sommes qu’à dix matchs, il en reste encore quelques-uns et nous devons y rester. C’est la norme et nous ne pouvons pas laisser tomber.

« Si nous voulons être un grand club, vous devez maintenir ces normes et rester en haut du classement. »