Piers Morgan exhorte les critiques de la nouvelle montée de Blanche-Neige à “ fermer le F ** k Up ” ⋆ .

WENN / Daniel Deme

Les critiques de SFGate veulent que la scène du prince charmant embrassant Blanche-Neige soit retirée du trajet car il l’embrasse pendant qu’elle dort et “ sans consentement ”.

AceShowbiz –

Piers Morgan Je ne l’avais pas après que les critiques aient contesté la nouvelle randonnée de Blanche-Neige. Les critiques de SFGate voulaient que la scène du prince charmant embrassant la princesse soit retirée du trajet «Enchanted Wish» car le baiser se produit sans son consentement. En apprenant le reportage, la personnalité de la télévision britannique les a exhortés à «fermer la f ** k up».

L’ancien “Bonjour la Grande-Bretagne»L’animateur a exprimé sa condamnation via Twitter le mercredi 5 mai.« Pour l’amour de Dieu… La brigade réveillée peut-elle simplement fermer la f ** k? Vous êtes pathétique et épuisant, et personne dans le monde réel n’est d’accord avec vous. Merci », a-t-il tweeté.

Piers Morgan a critiqué les journalistes critiquant le trajet remanié de Blanche-Neige.

Ne s’arrêtant pas là, Piers a critiqué la plainte des journalistes en écrivant un long essai pour le Daily Mail. «Les libéraux extrêmement illibéraux ont déclenché une fureur qui, même selon leurs critères, est si absurde, si pathétique, si indescriptiblement stupide que je peux à peine croire qu’elle est réelle. Mais c’est réel, ce qui est ironique car il s’agit de quelque chose qui ne l’est pas », a-t-il déclaré.

“La dernière cible de leur colère gémissante et pharisaïque est le tour de Disney’s Enchanted Wish récemment remanié de Blanche-Neige au parc à thème d’Anaheim, en Californie, qui vient de rouvrir après 400 jours”, a ajouté le diffuseur. «Disney a déclaré que les visiteurs seraient« absolument époustouflés par cette attraction éblouissante et une histoire si douce ». ”

“Cependant, cela se termine maintenant avec la célèbre scène du film à succès du” baiser du véritable amour “emblématique entre le prince et Blanche-Neige pendant qu’elle dort”, a poursuivi la femme de 56 ans. “Et c’est cet ajout à la balade qui a chassé les wokies de leur esprit parce qu’ils disent que le prince n’a pas obtenu le consentement avant d’embrasser Blanche-Neige et est donc un prédateur sexuel écœurant dont les actions encourageront d’autres personnes à commettre des actes de dépravation similaires.

Piers a poursuivi en fumant: “ Ils trouvent tout cela incroyablement offensant et croient que le prince est un déviant sexuel malveillant parce qu’il n’a pas demandé le consentement de Blanche-Neige – quelque chose qui n’a peut-être pas frappé son esprit étant donné qu’il pensait qu’elle était morte. . » Il a ensuite souligné: «Je refuse que cela se produise. Je suis avec le prince chevaleresque et je ne laisserai pas les wokies tuer Blanche-Neige.

L’argument de Piers est venu après que deux journalistes de SFGate aient écrit sur le site Web: «N’avons-nous pas déjà convenu que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur? Qu’apprendre aux enfants que s’embrasser, quand il n’a pas été établi si les deux parties sont disposées à s’engager, n’est pas acceptable? » Ils ont ajouté: “Il est difficile de comprendre pourquoi le Disneyland de 2021 choisirait d’ajouter une scène avec des idées si démodées de ce qu’un homme est autorisé à faire à une femme.”