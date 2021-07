Piers Morgan exhorte Queen à retirer les titres royaux de «Prince Poison» et «Princess Pinocchio» | Royale | Nouvelles

in

Morgan a poursuivi en disant que “la famille royale ne devrait plus rien avoir à faire avec lui ou sa femme” jusqu’à ce que le couple arrête “ce déchaînement horriblement destructeur contre eux tous”. Lundi, le duc de Sussex, 36 ans, a annoncé un accord avec les éditeurs de Penguin Random House et a déclaré qu’il révélerait ses “hauts et bas” dans ses mémoires “tout à fait véridiques”.

Les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives, cependant, les détails spécifiques sur le montant n’ont pas été divulgués.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré le prince Harry dans un communiqué.

Cette annonce a fait l’objet de nombreuses critiques.

Plus récemment, Piers Morgan a fortement condamné l’annonce de “Prince Poison”.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons », a déclaré le duc dans le communiqué.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Le prince et Meghan Markle ont cessé d’être des membres actifs de la famille royale l’année dernière et ont déménagé en Californie.

Penguin House a ajouté qu’ils étaient « ravis de publier » le prince.

“Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit”, a déclaré Markus Dohle, PDG de Penguin Random House.