Piers Morgan fait des prédictions explosives sur Meghan et Harry «  Personne ne dure longtemps!  » | Royal | Nouvelles

Piers Morgan a affirmé que Meghan Markle « échappait » à quiconque ne lui était pas utile alors que l’ancien animateur d’ITV Good Morning Britain discutait de l’avenir de la duchesse de Sussex. Il a poursuivi en affirmant que Harry était « utile » à Meghan. S’adressant à l’émission matinale australienne Sunrise, M. Morgan a déclaré: «Meghan a l’habitude de couper en liberté toute personne qui cesse de lui être utile.

«Lors de son mariage avec Harry, il n’y avait qu’un seul membre de toute sa famille.

«Elle a libéré son père, il a été renié.

« Personne ne dure très longtemps avec Meghan! »

Ses commentaires interviennent quelques semaines à peine après le départ de M. Moragn de GMB dans la soirée du 9 mars, peu de temps après que l’Ofcom ait déclaré avoir ouvert une enquête sur ses règles en matière de préjudice et d’infraction après avoir reçu plus de 41000 plaintes en deux jours.

Il est apparu plus tard que Meghan avait également déposé une plainte officielle auprès de l’Ofcom au sujet de l’animateur de télévision après avoir rejeté son récit de souffrance de pensées suicidaires et de racisme aux mains de la famille royale.

M. Morgan a déclaré à l’antenne qu’il « ne croyait pas un mot » de son entretien avec l’animateur de l’émission de chat Winfrey lorsqu’elle a dévoilé ses difficultés.

Elle a fait part de ses préoccupations au diffuseur concernant l’effet que les commentaires de Morgan pourraient avoir sur la question de la santé mentale en général et sur ceux qui tentent de résoudre leurs propres problèmes – et non sur l’attaque personnelle de l’ancienne rédactrice en chef du journal contre elle-même.

Après un clip diffusé de Meghan discutant de ses problèmes de santé mentale et de pensées suicidaires et de la connaissance des responsables royaux à leur sujet, Morgan a déclaré lors de l’émission de lundi: «Je suis désolé, je ne crois pas un mot de ce qu’elle dit.

« Je ne la croirais pas si elle me lisait un bulletin météo. »

M. Morgan a ajouté qu’elle avait déclenché une «attaque» contre la famille royale.

Ses commentaires ont été critiqués par l’organisme de bienfaisance pour la santé mentale Mind.

L’organisation a précédemment déclaré dans un tweet qu’elle était « déçue et préoccupée » par les commentaires de Morgan, ajoutant: « Il est vital que lorsque les gens demandent du soutien ou partagent leurs expériences de mauvaise santé mentale, ils soient traités avec dignité, respect et empathie. »