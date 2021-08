Piers Morgan fait rage contre Boris Johnson à propos de la crise en Afghanistan : “Du sang sur les mains !” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Boris Johnson discute de la situation en Afghanistan

Le présentateur de télévision franc Piers Morgan, qui est suivi par 7,9 millions de personnes sur Twitter, s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux pour lancer une explosion féroce contre le Premier ministre Boris Johnson et exprimer sa fureur face à la réponse du Royaume-Uni à la crise en Afghanistan. Il réagissait à un article d’opinion écrit pour le Daily Mail par David Williams, qui craignait qu’il ne soit trop tard pour sauver de nombreux traducteurs afghans piégés dans le pays. L’article est intitulé : “Le retard que je crains est leur condamnation à mort.

“Pendant des années, David Williams a mené la charge de donner refuge aux courageux traducteurs afghans.

“Maintenant, il partage ses craintes et sa fureur que l’aide soit arrivée trop tard pour trop de gens, et la paperasserie est un nœud coulant autour de leur cou.”​

Morgan a fait rage sur Twitter : “C’est absolument écœurant.

“Comment avons-nous pu trahir nos braves alliés d’une manière aussi ignoblement lâche ?

Piers Morgan a lancé une attaque furieuse contre Boris Johnson (Image : YOUTUBE / GETTY)

Piers Morgan a fait rage contre Boris Johnson sur Twitter (Image: GETTY)

“Leur sang et le sang de leurs familles seront sur vos mains, Boris Johnson.”

Plusieurs personnes se sont ralliées à Morgan pour ses critiques à l’encontre de M. Johnson, dirigeant également leur fureur face à la crise contre le Premier ministre.

Une personne a écrit: “Bien dit Piers. Il devrait y avoir une enquête nationale complète, surtout compte tenu du gaspillage scandaleux de vies et de blessures britanniques.”

Un deuxième utilisateur de Twitter a écrit : C’est choquant ! Toutes nos braves troupes qui ont elles aussi mis leur vie en danger, pendant des années pour aider les autres aussi.

LIRE LA SUITE: Une journaliste afghane en larmes alors qu’elle supplie le président de l’OTAN de l’aide des talibans

Le Premier ministre subit des pressions sur la réponse du Royaume-Uni à la crise en Afghanistan (Image: GETTY)

« Maintenant, ceci et tous les héros courageux qui sont morts ? Choquant ! »

Un autre a commenté : « Ma femme est à la porte nord de l’aéroport de Kaboul, écrasée dans la bousculade pour rejoindre ma directrice de pays enceinte de 34 semaines.

“L’armée britannique ne viendra pas les sauver.

“Boris Johnson et Dominic Raab, quoi qu’il arrive, je vous tiendrai personnellement responsable.”

A NE PAS MANQUER

La Chine menace de faire la guerre aux troupes américaines à Taïwan après que le sénateur ait divulgué des chiffres [REPORT]

La Chine envoie des navires de guerre, des avions de combat et des troupes vers Taïwan [LATEST]

La Chine et la Russie soutiennent les talibans, se vante d’un porte-parole dans une interview [COMMENTS]

Dominic Raab a également été critiqué par des personnes sur Twitter (Image: GETTY)

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a fondu en larmes à la télévision (Image: GETTY)

Dans son article, M. Williams a commencé par raconter l’histoire horrible d’un ancien interprète de l’ambassade britannique qui est afghan et craint maintenant pour la vie de sa famille.

Il a écrit : « Le téléphone à mon chevet a sonné toute la nuit et le sommeil était agité.

“Il y avait 142 messages : chacun une histoire de misère humaine, illustrant la situation désespérée des courageux Afghans qui ont aidé la Grande-Bretagne dans sa mission de 20 ans, mais qui craignent maintenant le pire après la reconquête du pays par les talibans vengeurs.

“Prenez Farid. Quand je l’ai rejoint hier, ses sanglots étaient incontrôlés et déchirants. Ce n’était pas pour lui-même que l’ancien interprète de l’ambassade britannique pleurait, mais pour sa femme et ses enfants.

“Alors que les insurgés entraient triomphalement à Kaboul 24 heures plus tôt, Farid, 37 ans, avait reçu des appels de menaces. Il a déplacé sa famille chez un parent, échappant ainsi à cinq talibans présumés qui sont arrivés chez lui en lui demandant son nom. Pour l’instant.

Afghanistan : qui contrôle ? (Image : EXPRESS)

« « S’ils me trouvent, ils me tueront – notre ennemi ne devient pas soudainement notre ami », dit-il.

« « Si je meurs à cause de mon travail pour les Britanniques, c’est une chose, mais qu’en est-il de ma femme et de mes enfants ? Vont-ils tous mourir à cause de mon travail ? »

« Est-ce que nous pourrons jamais nous échapper ? Il y a des postes de contrôle dans les rues tenus par les talibans, la route vers l’aéroport nous est fermée, c’est le chaos là-bas et nous avons peur, très peur. Que devons-nous faire ? »

M. Williams a ajouté: “Le secrétaire à la Défense Ben Wallace est tombé en panne hier car il a admis qu’il était trop tard pour sauver bon nombre des 1 700 anciens travailleurs et leurs familles qui ont été autorisés à venir au Royaume-Uni pour rejoindre environ 3 000 déjà ici. Appelez cela la honte de la Grande-Bretagne.

“A son crédit, l’ambassadeur britannique Sir Laurie Bristow a travaillé dur à l’aéroport de Kaboul hier, éliminant l’arriéré des appels en suspens.

“Mais pour la plupart, cela représentait, au mieux, une miette de confort.

“Même si un examen réussissait, comment l’heureux destinataire franchirait-il les barrages routiers des talibans pour se rendre à l’aéroport ? Et quelle chance de prendre un vol vers la liberté ?”

“Et Farid a reçu un avertissement sévère : ‘Les talibans disent qu’ils ont changé depuis 20 ans mais ils mentent. S’ils trouvent un interprète, il est leur prix et ils le tueront.'”