Piers Morgan félicite Simone Biles après avoir déclaré qu’elle avait “suivi ses conseils” avec son retour olympique .

Piers Morgan est à nouveau. Après avoir attaqué Simone Bilès la semaine dernière, la personnalité de la télévision félicite maintenant la gymnaste olympique pour son retour, affirmant qu’elle “a suivi ses conseils”.

Comme TheGrio l’a signalé précédemment, la semaine dernière, Morgan a de nouveau fait face à un contrecoup après avoir critiqué publiquement Biles. Après que Biles se soit très publiquement retirée de la compétition aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et ait choisi de faire passer son “esprit et son corps” en premier, Morgan a écrit dans un tweet: “Les” problèmes de santé mentale “sont-ils maintenant l’excuse incontournable pour toute mauvaise performance dans l’élite sport? Quelle blague. Admettez simplement que vous avez mal fait, que vous avez fait des erreurs et que vous vous efforcerez de faire mieux la prochaine fois. Les enfants ont besoin de modèles forts, pas de ces bêtises.

Alors que Morgan a été critiqué sur Twitter pour ses commentaires et pour avoir de nouveau attaqué une femme noire aux yeux du public, il s’attribue maintenant le mérite du retour de Biles à la compétition mardi matin.

Piers Morgan assiste aux Britannia Awards 2019 de la British Academy le 25 octobre 2019 à Beverly Hills, en Californie. (Photo de Frazer Harrison/. pour BAFTA LA)

La semaine dernière, Morgan a publiquement appelé Biles à revenir à la compétition, écrivant dans un tweet : « Vous pouvez soit écouter Twitter en flocon de neige, @Simone_Bles – soit m’écouter. Vous êtes un grand champion, et les grands champions se remettent sur pied lorsqu’ils sont renversés. Alors, réengagez-vous dans ces Jeux, gagnez l’or et inspirez avec le pouvoir de la résilience et non de la résignation. Fonce.”

Citant ce même tweet, comme si la décision de Biles était basée sur les conseils non sollicités de Morgan, Morgan a écrit hier : « MISE À JOUR : Simone a suivi mon conseil et participera à la finale Beam de demain. Bonne chance, Champ @Simone_Biles.

Comme TheGrio l’a signalé précédemment, Twitter a critiqué l’animateur de télévision après ses commentaires non sollicités la semaine dernière. Beaucoup ont appelé Morgan pour avoir constamment attaqué une autre femme noire, quelques mois seulement après ses commentaires négatifs sur Meghan Markle, La duchesse de Sussex et les retombées de son interview explosive avec Oprah Winfrey.

Journaliste Nikki Bowers a répondu directement à Morgan en écrivant: «Oh, regardez, vous écrivez une autre colonne attaquant une autre femme noire. Quoi de neuf? Pour moi, ce n’est qu’un autre exemple de ce que vous êtes une petite coquille d’homme. C’est vraiment triste et pathétique que vous pensiez que c’est la seule façon de rester pertinent. Grandir, obtenir de l’aide et faire mieux.

Oh, regardez, vous écrivez une autre colonne attaquant une autre femme noire. Quoi d’autre de nouveau ?🙄 Pour moi, ce n’est qu’un autre exemple de ce que vous êtes une petite coquille d’homme. C’est vraiment triste et pathétique que vous pensiez que c’est la seule façon de rester pertinent. Grandir, obtenir de l’aide et faire mieux. – Nikki Bowers (@OnlyNikkiBowers) 28 juillet 2021

Simone Biles de l’équipe des États-Unis participe à la finale de la poutre d’équilibre femmes le onzième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au centre de gymnastique Ariake le 3 août 2021 à Tokyo, Japon. (Photo de Jamie Squire/.)

Comme l’a rapporté le Grio, mardi matin, Biles est revenu aux Jeux olympiques de 2021 mardi matin et a remporté une médaille de bronze lors de la finale à la poutre.

Cette médaille marque sa septième, avec Biles officiellement à égalité avec Shannon Miller pour la plupart par un Américain en gymnastique.

