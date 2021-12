Piers Morgan lance un avertissement sévère à la suite de la mort choquante de Sex And The City

Piers Morgan a exprimé son inquiétude (Photo: ./HBO)

*Attention : cette pièce contient des spoilers MAJEURS pour le premier épisode de And Just Like That…

Piers Morgan a lancé un avertissement majeur aux hommes d’âge moyen après le premier épisode du nouveau redémarrage de Sex And The City et juste comme ça.

Le personnage de Chris Noth, Mr Big, a été tué par une crise cardiaque dans des scènes choquantes après un entraînement rigoureux sur son Peloton à la fin du chapitre d’ouverture, laissant les fans du monde entier complètement dévastés.

« Et juste comme ça, Big était mort », a ensuite déclaré Carrie de Sarah Jessica Parker dans la voix off alors que l’épisode passait au générique.

Et, tout comme le reste d’entre nous, l’ancien présentateur de Good Morning Britain Piers a été troublé par une chose… Carrie Bradshaw prenant son temps pour appeler à l’aide.

Réagissant au moment à couper le souffle, Piers a tweeté: » Si vous êtes un homme d’âge moyen en train de regarder le premier épisode de Sex in the City relancé avec votre femme / petite amie et qu’elle ne crie pas immédiatement » Pourquoi Carrie n’appelle-t-elle pas services d’urgence ? » alors qu’elle câline tranquillement le corps * TOUJOURS EN VIE * de M. Big… jetez-la dès que possible », a-t-il écrit, à côté d’une photo de Carrie berçant Big.

« Faites-moi confiance à ce sujet », a ajouté Piers.

Pas inquiet, sommes-nous Piers?

La Dre Suzanne Steinbaum, cardiologue et membre du Conseil consultatif sur la santé et le bien-être de Peloton, a fait une déclaration à Hebdomadaire américain en réponse à la mort de Big.

Elle a profité de l’occasion pour rassurer ceux qui regardaient sa mort par crise cardiaque était probablement retardée par son utilisation du populaire Peloton, plutôt que causée par celui-ci.

M. Big a été tué lors du redémarrage de Sex And The City (Photo: HBO)

« Je suis sûr que les fans de SATC, comme moi, sont attristés par l’annonce de la mort de M. Big d’une crise cardiaque », a déclaré le Dr Suzanne.

‘Monsieur. Big vivait ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et courait un risque sérieux car il avait déjà eu un accident cardiaque.

Elle a poursuivi: «Ces choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, ont probablement été la cause de sa mort. Conduire son vélo Peloton a peut-être même contribué à retarder son événement cardiaque.

Le Dr Suzanne a poursuivi en rappelant aux fans que « plus de 80 pour cent de tous les décès d’origine cardiaque sont évitables » grâce à des changements de mode de vie plus sains.

Plus: Piers Morgan



Peloton a également publié une nouvelle bande-annonce hilarante avec Big back from the dead et se levant pour faire un autre tour.

Et juste comme ça… est disponible en streaming sur MAINTENANT.

Vous avez une histoire ?

