Piers Morgan lève les sourcils en révélant le diagnostic COVID-19 et le soutien à la vaccination

Piers Morgan a annoncé qu’il avait contracté le coronavirus après avoir assisté à la finale de l’Euro 2020 au stade de Wembley à Londres le 11 juillet. L’ancien hôte de Good Morning Britain a noté qu’il était vacciné et l’a crédité de lui avoir sauvé la vie. Le moment choisi pour la divulgation de Morgan ce week-end a suscité la colère de certains, en particulier la co-animatrice de Loose Women, Denise Welch, qui a appelé Morgan pour avoir gardé le diagnostic secret jusqu’à présent.

Morgan, 56 ans, a partagé une photo de The Mail on Sunday de ce week-end, présentant sa divulgation comme titre principal. “Cela a duré deux longues semaines … j’ai eu une période assez difficile de covid mais heureusement, mon vaccin (AstraZeneca) a fonctionné pour l’empêcher de se transformer en maladie grave ou pire, donc je suis toujours là pour raconter l’histoire”, a écrit Morgan dans la légende. « Vous pouvez lire mon journal sur le virus dans le Mail on Sunday d’aujourd’hui. Mais mon message principal est le suivant : GET JABBED – cela peut vous sauver la vie ! »

L’ancien juge d’America’s Got Talent pense avoir contracté la variante Delta alors qu’il assistait à la défaite de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020. Bien que seuls les spectateurs vaccinés et ceux qui ont été testés négatifs pour le virus aient été officiellement autorisés à entrer dans le stade, Morgan pense qu’il a contracté le virus parce que des fans non vaccinés et non testés se sont rassemblés à l’extérieur de Wembley.

“Ma confiance que l’événement serait ‘covid safe’ s’était désintégrée”, a-t-il écrit dans The Daily Mail. « Cela devenait une mêlée générale non réglementée. » Deux jours après le match, il a commencé à ressentir les symptômes du COVID-19 et il est resté positif quatre jours après le match. “Comme je suis sûr que tout le monde le ressent, c’est un moment étrange et inquiétant de savoir que j’ai ce virus tueur en moi”, a-t-il écrit.

Morgan s’est ensuite entretenu avec un expert respiratoire qui a expliqué qu’il pouvait toujours contracter le virus après avoir été vacciné. Aucun vaccin ne protège complètement contre l’infection et les symptômes, mais ils sont très efficaces contre les maladies graves. Morgan a déclaré qu’il avait de la fièvre, des jurons froids, de la toux, des éternuements, des “douleurs étranges” et des douleurs thoraciques “alarmantes”. Deux semaines après le match de l’Euro, Morgan a déclaré que sa voix “ressemble désormais à celle de Barry White, même si je ne pouvais pas moins me sentir comme un morse de l’amour”.

Morgan a déclaré que son expérience lui donne désormais une plus grande confiance dans les vaccins. “C’est certainement la maladie la plus dure que j’aie ressentie dans ma vie d’adulte, MAIS, alors que je sors lentement de l’autre côté, en toussant et en crachant”, a-t-il écrit. “Je suis toujours là – contrairement à tant de millions de personnes dans le monde qui ont perdu la vie à cause de Covid dans cette pandémie. Pour cela, je dois une dette sincère aux brillants scientifiques d’Oxford qui ont créé le vaccin Astra-Zeneca avec une vitesse si étonnante.”

Bien que Morgan ait exprimé son soutien aux vaccins, certains ont critiqué le timing de sa chronique sur son expérience du coronavirus. Avant sa publication, Morgan n’a partagé aucun signe qu’il était malade et a publié des photos montrant qu’il restait chez ses parents. “C’est drôle qu’il dise qu’il a été le plus malade de sa vie, mais qu’il tweete tous les jours depuis Wembley et ne l’a jamais mentionné une seule fois”, a écrit Welch. “Juste contrairement à Piers pour rester silencieux à propos de quelque chose comme ça, c’est tout.”