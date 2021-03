Piers Morgan marque le titre Archie de Meghan Markle revendique un «non-sens complet» | Royal | Nouvelles

Piers Morgan a écrit une chronique de 7 000 mots expliquant pourquoi il a quitté Good Morning Britain (GMB) plus tôt ce mois-ci. Le long article fait suite à sa récente critique de Meghan Markle, où il a déclaré en direct à la télévision qu’il ne croyait pas un mot de sa conversation avec Oprah Winfrey – ce qui a provoqué un tollé parmi le public. Dans la nouvelle pièce, M. Morgan explique pourquoi il pense que l’affirmation du royal selon laquelle son fils s’est vu refuser un titre est « un non-sens complet ».

Écrivant dans le Mail de dimanche, M. Morgan a écrit: « Mais bien plus grave était l’implication sensationnelle qu’Archie n’avait pas le droit d’être un prince en raison de sa couleur de peau.

« Cela avait l’air complètement absurde quand elle l’a dit, et ça l’est; ce n’est pas un prince parce que, techniquement, les arrière-petits-enfants du monarque ne reçoivent pas les titres de` `prince » ou de` `princesse » à moins qu’ils ne soient en ligne directe avec le trône.

«Cette règle s’applique quelle que soit l’appartenance ethnique de la mère de l’enfant.

« Ainsi, l’affirmation la plus sérieuse, celle qui a déjà plongé l’Amérique accusée de racisme dans une spirale d’indignation, était un mensonge vraisemblablement conçu pour causer le maximum de tort aux Royals.

«Et malgré toutes leurs remarques dans l’interview sur le soutien à la reine, c’est le monarque qui décide de tels titres, donc ils accusaient effectivement la grand-mère de Harry et le chef de l’État britannique d’être racistes.

« C’était une trahison honteuse. »

Au cours de l’interview révélatrice du duc et de la duchesse de Sussex avec l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey, Meghan a affirmé que leur fils Archie s’était vu refuser un titre royal par le palais.

Le couple a également fait des allégations de racisme contre un membre anonyme de la famille royale.

Les règles royales, établies par le roi George V en 1917, stipulent que seuls les enfants et petits-enfants d’un souverain ont automatiquement droit au titre de SAR et de prince ou de princesse.

Au moment de la naissance d’Archie, il était l’arrière-petit-enfant d’un souverain, pas un petit-enfant.

Lorsque le prince Charles montera sur le trône, Archie aurait alors droit à un titre.

La reine est intervenue pour s’assurer que les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, en tant que progéniture d’un futur monarque, auraient les titres de prince et de princesse à la naissance.

En réponse à cela, la commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré que Meghan et Harry auraient été bien conscients des règles et ont qualifié leurs affirmations de « trompeuses ».

S’exprimant sur The Royal Beat de Royalty TV, elle a déclaré: «Meghan aurait su [that this was for an established constitutional reason] et Harry l’aurait certainement su.

« Je pense que c’était malhonnête de jeter tout cela ensemble et de suggérer qu’Archie n’était pas un prince à cause de la couleur de sa peau. Je pense que c’était trompeur. »