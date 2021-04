Piers Morgan news: Piers Morgan réprimande le prince Harry pour avoir «rompu avec William» | Royal | Nouvelles

Piers Morgan dit qu’il était « attaqué » par Meghan Markle

Harry n’a pas mâché ses mots à propos de son frère car il a admis qu’ils étaient sur « des chemins différents » lors de son interview à la bombe avec Oprah Winfrey le mois dernier. Ses commentaires sont survenus quelques mois à peine avant que William et Harry prévoient également de se réunir publiquement en juillet pour se tenir ensemble lors du dévoilement d’une statue pour la princesse Diana, au palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Mais l’ancien animateur de Good Morning Britain s’en est pris à Harry pour avoir agi comme un « gosse pleurnichard » en se plaignant de sa famille lors d’une interview avec Tucker Carlson pour Fox News la nuit dernière.

C’était sa première interview depuis qu’il avait quitté son rôle de présentateur sur ITV après que la duchesse de Sussex se soit plainte après avoir déclaré « qu’il ne croyait pas » ses affirmations sur le fait de se sentir suicidaire en tant que membre de la famille royale.

M. Morgan a dit: « Qu’est-il arrivé à ce type? Il est devenu ce gamin pleurnichard.

«Dans la trentaine, se plaignant que son père ne finance toujours pas tout ce qu’il fait. Se plaindre d’avoir été coupé par papa et ses millions.

«En fait, ce n’était pas vrai non plus – il s’avère que le prince Charles avait continué à le financer.

Piers Morgan a fait rage contre le prince Harry pour avoir « rompu avec William » (Image: FOX)

«Et rappelez-vous qu’Harry a hérité de millions lorsque sa mère est décédée.

«Vous savez que je connaissais bien la princesse Diana. Je pense qu’elle serait horrifiée par la scission entre Harry et son frère.

«Elle serait horrifiée par le schisme entre Harry et la famille royale en général et par le calomnie épouvantable de la reine qui cause déjà des dégâts dans certains pays du Commonwealth.»

La statue a été commandée en 2017 pour marquer le vingtième anniversaire de la mort de la princesse Diana.

LIRE LA SUITE: Famille royale EN DIRECT: Meghan et Harry ont attaqué plus de « 17 revendications démystifiées »

Piers Morgan a qualifié Harry de « gosse pleurnichard » à cause de ses affirmations (Image: FOX)

Dans une déclaration commune à l’époque, les frères ont déclaré: «Nous avons été touchés par les paroles aimables et les souvenirs que tant de gens ont partagés à propos de notre mère ces derniers mois.

« Il est clair que l’importance de son travail est encore ressentie par beaucoup au Royaume-Uni et dans le monde, même 20 ans après sa mort. »

Harry a admis que sa relation avec son frère était tendue lorsqu’il a dit à Oprah qu’il était sur un «chemin différent» avec William, qui sera un jour roi.

Il a dit: « Comme je l’ai déjà dit, j’aime William en morceaux. C’est mon frère.

NE MANQUEZ PAS

Piers Morgan fait rage après les critiques de Meghan Markle [VIDEO]

Andrew Neil a ridiculisé le concept de Meghan Markle de « ma vérité » [REACTION]

POLL: Êtes-vous d’accord que Harry et Meghan tirent profit des titres royaux? [POLL]

On dit que William et Harry se réunissent pour le dévoilement de la statue de Diana (Image: PA)

«Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience commune. Mais nous sommes sur des chemins différents.

« La relation est l’espace pour le moment. Et le temps guérit toutes choses, espérons-le. »

Le duc a également ajouté qu’il se sentait piégé dans la famille royale et partageait sa «compassion» pour son frère et son père, le prince Charles, incapable de quitter leurs rôles.

Il a dit: « Mon père et mon frère, ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela. »

Harry a mentionné sa défunte mère Diana dans son interview avec Oprah (Image: GETTY)

Harry a également déclaré qu’il avait été contraint de signer des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify après n’avoir eu que l’héritage de Diana lorsque Charles l’avait interrompu financièrement l’année dernière.

William a été le premier royal à parler publiquement des affirmations de Harry alors qu’il visitait une école de l’est de Londres avec sa femme Kate peu de temps après la diffusion de l’interview au Royaume-Uni.

Un journaliste a demandé au duc de Cambridge s’il avait déjà parlé à Harry, mais William a répondu: « Non, je ne lui ai pas encore parlé mais je le ferai. »

L’ami d’Oprah, Gayle King, a depuis affirmé que les frères avaient parlé, mais leurs entretiens étaient « improductifs ».

Le duc et la duchesse de Sussex vivent maintenant en Californie avec leur fils Archie (Image: EXPRESS)

Duncan Larcombe, qui a écrit Prince Harry: The Inside Story, a déclaré que la situation avec Harry était douloureuse pour William.

Il a dit à OK!: « Il ne fait aucun doute que c’est l’une des choses les plus difficiles que William ait traversées, la plus dure depuis la mort de sa mère.

« Il sent qu’il a perdu son frère et son meilleur ami. »

Bien qu’il se concentre sur sa nouvelle vie aux États-Unis, Harry a encore fait référence à sa mère à plusieurs reprises au cours de la dernière année.

Lorsque Meghan et Harry ont lancé leur site Web de la Fondation Archewell l’année dernière, la page de destination présentait à l’origine une photo d’un jeune Harry avec Diana, prise à Highgrove en juillet 1986.

Harry a déclaré qu’il avait été forcé de signer des accords avec Netflix et Spotify pour l’aider à recharger son héritage de (Image: GETTY)

Il l’a également mentionnée lors de l’interview d’Oprah en expliquant pourquoi il voulait quitter le cabinet.

Harry a dit: « Ma plus grande préoccupation était que l’histoire se répète.

«Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à te parler avec ma femme à mes côtés. Parce que je ne peux pas imaginer ce que ça a dû être pour elle (Diana), traverser ce processus par elle-même toutes ces années depuis.

« Cela a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous nous sommes rencontrés. »

William a également montré publiquement que Diana lui tenait toujours à cœur au fil des ans.

Pour la fête des mères cette année, Kate et William ont partagé des photos de cartes que leurs enfants, le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans, avaient fait en l’honneur de leur «grand-mère Diana».