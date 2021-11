Piers Morgan prédit que Boris sera sans emploi dans un an – et nomme le prochain Premier ministre | Politique | Nouvelles

Le radiodiffuseur franc a soulevé des questions sur l’avenir de M. Johnson alors qu’un nouveau sondage choquant suggérait que les conservateurs traînaient désormais le Parti travailliste de six points. Le gouvernement a subi un contrecoup majeur depuis que les députés conservateurs ont tenté de réécrire les règles dans le but de retarder la suspension de l’ancien ministre Owen Paterson pour avoir enfreint les règles du lobbying.

Des allégations de sordides conservateurs ont également harcelé le gouvernement après qu’il soit apparu que plusieurs parlementaires conservateurs ont accepté un deuxième emploi lucratif.

Dans un article sur Twitter, M. Morgan a insisté sur le fait que les jours du Premier ministre étaient comptés et a prédit que le chancelier Rishi Sunak assumerait le poste le plus élevé.

Réagissant au dernier sondage, il a tweeté: « Boris » les lois sont faites pour être enfreintes « , les poulets louches de Johnson rentrent à la maison pour se percher.

« Je prédis que Rishi Sunak sera Premier ministre d’ici un an. »

Le dernier sondage Savanta ComRes a suggéré qu’il y a eu une oscillation de neuf points en faveur du Parti travailliste la semaine dernière.

L’enquête menée du 11 au 12 novembre a accordé aux travaillistes 40 pour cent des voix, les conservateurs étant à la traîne avec 34 pour cent.

Une semaine plus tôt, un sondage Savanta ComRes mené du 5 au 11 novembre, avait les conservateurs en tête avec 38% et les travaillistes avec 35%.

Une enquête distincte menée par Redfield & Wilton Strategies mercredi a donné aux travaillistes deux points d’avance sur les conservateurs.

Les prochaines élections générales sont prévues pour mai 2024 mais pourraient avoir lieu plus tôt car les ministres sont en train de remplacer la loi sur le Parlement à durée déterminée.

Les conservateurs affronteront l’électorat le mois prochain lors de deux élections partielles.

Un vote aura lieu le mois prochain dans la circonscription de North Shropshire de M. Paterson après sa démission.

Une deuxième élection partielle aura lieu à Old Bexley et à Sidcup pour remplacer l’ancien ministre conservateur James Brokenshire, décédé d’un cancer le mois dernier.

Le Premier ministre s’est rendu vendredi dans la circonscription de Londres et était confiant dans la victoire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que l’inquiétude du public concernant les normes ne fasse perdre les conservateurs à l’élection partielle, M. Johnson a répondu: « Non, parce que Louie French mène une grande campagne sur les grands problèmes qui comptent pour les gens.

« Il s’appuie sur l’héritage de James Brokenshire, en veillant à ce que l’hôpital Queen Mary ait des facultés toujours meilleures et en veillant à ce que nous ayons des rues toujours plus sûres dans le Grand Londres. »

Les conservateurs détiennent actuellement une majorité de 18 952 dans Old Bexley et Sidcup, et une majorité de 22 949 dans le North Shropshire.

Le sondage Savanta ComRes pour le Daily Mail a interrogé 2 019 adultes britanniques du 11 au 12 novembre.