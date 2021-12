Piers Morgan : Quand est-ce que TalkTV démarre et qui est impliqué ?

Piers Morgan a sa propre émission sur TalkTV (Photo: Rex)

TalkTV est une prochaine chaîne de télévision promettant des « talents exceptionnels » à la télévision aux heures de grande écoute et sera la nouvelle maison de Piers Morgan.

Le réseau proposera «un mélange de programmes de l’écurie de marques familiales de News UK» couvrant les actualités, les sports, le divertissement et l’actualité avec une pincée d’opinions et de débats.

En plus des talents des marques News UK, de nouvelles embauches sont également en cours, qui seront annoncées en temps voulu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la date de lancement de TalkTV et sur les autres personnes impliquées.

Quand est-ce que TalkTV démarre ?

Dans l’état actuel des choses, la date de lancement exacte de TalkTV n’a pas encore été annoncée.

Piers veut que son émission « soit un forum intrépide pour un débat animé » (Photo: Rex)

Cependant, la prochaine chaîne de télévision devrait commencer à diffuser début 2022.

TalkTV sera diffusé les soirs de semaine au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie.

Qui est impliqué avec TalkTV ?

Un certain nombre de présentateurs notables ont été confirmés pour TalkTV, notamment Mike Graham, Trisha Goddard, Julia Hartley-Brewer, Jeremy Kyle et Robert Rinder.

Il a été confirmé en septembre que Piers Morgan aurait sa propre émission aux heures de grande écoute sur le réseau.

Erron Gordon, un ancien gros bonnet de Good Morning Britain, a été nommé directeur exécutif de la création chez News UK Broadcasting et rejoindra Piers dans son programme.

Trisha Goddard est l’une des présentatrices notables sur le point de rejoindre la chaîne (Photo: .)

« Je suis ravi de revenir à News Corp., où j’ai commencé ma carrière dans les médias il y a plus de 30 ans. Rupert Murdoch a été un champion constant et intrépide de la liberté d’expression et nous allons construire quelque chose de nouveau et de très excitant ensemble », a déclaré Piers dans un communiqué à propos de la nouvelle.

« Je veux que mon émission mondiale soit un forum intrépide pour des débats animés et des entretiens pour définir l’ordre du jour, et un lieu qui célèbre le droit de chacun d’avoir une opinion, et que ces opinions soient vigoureusement examinées et contestées. »

L’annonce de La nouvelle émission mondiale de Piers aux heures de grande écoute sur talkTV est venu après des spéculations selon lesquelles il rejoindrait GB News, qui a du mal à suivre ses concurrents depuis son lancement en juin.

