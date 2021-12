Piers Morgan quitte la Maison Gucci « à couper le souffle »

Piers n’est pas fan de House Of Gucci (Photo : ./Rex)

Piers Morgan a révélé qu’il était sorti d’une projection de House Of Gucci en déclarant que le film était « à couper le souffle ».

L’ancien présentateur de Good Morning Britain a frappé le drame policier de Sir Ridley Scott, qui met en vedette Lady Gaga, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons et Adam Driver, après un voyage au cinéma.

« Je suis sorti de ce film ce soir après 80 minutes », a écrit Piers sur Twitter. « C’est époustouflant. »

House Of Gucci suit Patrizia Reggiani, une mondaine qui a fait assassiner son mari, l’héritier de la dynastie de la mode, Maurizio Gucci, dans une affaire qui a touché l’Italie.

Reggiani, qui est joué par Lady Gaga, a été reconnu coupable d’avoir orchestré l’assassinat en 1995 de Maurizio, le petit-fils du fondateur de Gucci.

Pour tenter de faire annuler le verdict, ses deux filles ont soutenu qu’une tumeur au cerveau avait affecté son comportement. Elle a finalement été libérée en 2016.

Le film est arrivé dans les cinémas britanniques le 26 novembre.

Les pensées de Piers ont divisé ses partisans, certains exprimant qu’ils avaient apprécié le film.

‘Incorrect. C’est absolument génial », a commenté l’un d’eux.

« Vous aimez vous promener », a écrit un autre, se moquant du moment où il a quitté le studio Good Morning Britain en mars.

Lady Gaga incarne Patrizia Reggiana et Adam Driver incarne Maurizio Gucci dans le film (Photo: MGM)

Lady Gaga a précédemment expliqué les efforts qu’elle avait déployés pour entrer dans le personnage.

« Je suis une romantique en matière d’art », a-t-elle déclaré. « J’ai eu une relation amoureuse avec mon personnage Patrizia, j’ai eu une relation amoureuse avec le scénario et j’ai plongé la tête la première dans ce monde parce qu’elle ne me ressemble pas.

«Une personne intrinsèquement aux yeux écarquillés qui cherche à transgresser la société financièrement est quelque chose avec laquelle je ne m’identifie pas. J’ai donc passé beaucoup de temps à vivre ma vie à chercher où se trouvent l’argent et la valeur.’

Elle a continué à PA : « Ensuite, il y a l’accent. Ensuite, il y a la capacité de parler comme moi-même, c’est-à-dire comme Stefani, avec l’accent, de sorte que je savais que je pouvais parler d’un endroit qui était viscéral, c’était vrai.

« Ensuite, il y a ce script que vous devez analyser jusqu’à ce que vous soyez mort derrière les yeux. Pour moi, je ne reculerais devant rien pour prendre les commandes de mon personnage.

Lady Gaga a été nominée pour la meilleure actrice aux Golden Globes de l’année prochaine pour sa performance dans le film.

Elle affronte Kristen Stewart pour Spencer ; Jessica Chastain pour The Eyes of Tammy Faye, Nicole Kidman pour Being The Ricardos et Olivia Colman pour The Lost Daughter.

