Piers Morgan quitte Life Stories avec Kate Garraway comme hôte

Piers Morgan a démissionné en tant qu’hôte de Life Stories après 12 ans, avec la dernière invitée Kate Garraway nommée pour la remplacer.

Le journaliste a quitté de manière sensationnelle son rôle dans Good Morning Britain plus tôt cette année et devrait également quitter son autre concert de longue date sur ITV.

Sa copine Kate sera sa dernière invitée, puis succèdera au vétéran de la télévision pour les trois derniers épisodes de la série.

Piers a confirmé le changement sur Twitter après avoir taquiné ses nouvelles dans les dernières heures de jeudi soir.

Il a partagé: » BREAKING NEWS: je quitte Life Stories après 12 ans et 100 émissions.

«Mon dernier sera avec ma fabuleuse amie @kategarraway et elle présentera ensuite les 3 autres émissions prévues de la prochaine série alors que je quitte ITV pour animer ma nouvelle émission quotidienne mondiale. C’était génial ! »

Un porte-parole d’ITV a déclaré Metro.co.uk en réponse: » Piers et ITV ont convenu que son interview avec Kate Garraway pour Life Stories de Piers Morgan sera la dernière; et que Kate prendra le relais en son nom pour les trois épisodes restants de la série à venir.

«Nous tenons à remercier Piers pour plus d’une centaine d’histoires de vie engageantes, convaincantes et perspicaces au cours des 12 dernières années, où ses personnes interrogées ont inclus les meilleurs noms du showbiz, des affaires et de la politique. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans toutes ses entreprises futures.

« Kate est une brillante journaliste et une intervieweuse curieuse et nous attendons avec impatience ses trois prochaines émissions. »

Le couple devrait avoir une longue discussion sur la fabuleuse carrière de Kate, ainsi que sur les récentes difficultés de la pandémie de coronavirus.

Son mari Derek Draper ne se sent toujours pas bien après avoir contracté le Covid-19 et se rétablit dans leur maison familiale.

Piers a déclaré au Sun sa sortie: « Je ne peux penser à personne avec qui je préférerais terminer ma course.

« Kate a été une collègue merveilleusement fidèle pendant mes cinq années sur Good Morning Britain et est l’une de mes personnes préférées au monde.

« Comment elle a géré la situation dévastatrice avec Derek la résume. Elle sera aussi brillante dans Life Stories que dans tout le reste.

Kate a déclaré à la publication: «Je n’essaierais jamais d’être Piers. Mais il a dit que vous serez captivant et merveilleux de votre propre chef.

Le journaliste rejoindra la nouvelle chaîne de télévision de News Corp, Talk TV, début 2022 après avoir conclu plusieurs accords avec la marque.

Il avait précédemment averti ceux qui cherchaient un emploi dans sa nouvelle émission mondiale qu’il n’embaucherait pas de « flocons de neige réveillés ennuyeux ».

