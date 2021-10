Piers Morgan quitte son emploi de longue date avant le nouveau concert de Fox

Pour la deuxième fois en moins d’un an, Piers Morgan quitte l’un de ses emplois de longue date. Le diffuseur britannique controversé a annoncé le 21 octobre qu’il quittait Life Stories d’ITV après 12 ans. Morgan a commencé à animer le talk-show, qui présente des interviews d’invités célèbres, en 2009. Morgan a déclaré que son dernier épisode de l’émission serait avec la co-présentatrice de Good Morning Britain, Kate Garraway, qui accueillera ensuite le reste de cette série d’histoires de vie. .

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, la personnalité des médias a réfléchi à son passage sur Life Stories, écrivant que l’émission « fait partie de ma vie depuis 12 ans ». Il a ajouté qu’il était « tellement reconnaissant à tous les invités incroyables, à la brillante équipe de production de LS… et bien sûr à vous, les téléspectateurs. Merci! » Un porte-parole d’ITV a confirmé séparément la sortie de Morgan dans une déclaration à Variety, remerciant Morgan « pour plus d’une centaine d’histoires de vie engageantes, convaincantes et perspicaces au cours des 12 dernières années où ses personnes interrogées ont inclus les meilleurs noms du showbiz, des affaires et de la politique ». Le communiqué ajoute : « Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans toutes ses futures entreprises ».

BREAKING NEWS : Je quitte Life Stories après 12 ans et 100 émissions. Mon dernier sera avec ma fabuleuse amie @kategarraway et elle présentera ensuite les 3 autres émissions prévues de la prochaine série alors que je quitte ITV pour animer ma nouvelle émission quotidienne mondiale. C’était génial ! pic.twitter.com/TN34uEZAdQ – Piers Morgan (@piersmorgan) 21 octobre 2021

La sortie de Morgan intervient moins d’un an après qu’il a brusquement quitté Good Morning Britain après avoir suscité l’indignation et un nombre record de plaintes auprès du régulateur britannique des médias Ofcom après avoir déclaré avoir critiqué l’interview du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. À l’antenne, Morgan a déclaré qu’il ne croyait pas Markle lorsqu’elle a révélé qu’elle avait des pensées suicidaires pendant son séjour au Royaume-Uni. a décidé qu’il était temps de quitter Good Morning Britain. ITV a accepté cette décision et n’a rien d’autre à ajouter. »

En septembre, Morgan a signé un accord mondial avec Fox News and News Corp. de Rupert Murdoch, marquant son premier grand changement de carrière après sa controverse Good Morning Britain. Dans le cadre de l’accord, publiez des articles dans les journaux de Rupert Murdoch, publiez des livres via l’empreinte HarperCollins, hébergez une série de documentaires sur le crime véritable et hébergez également une émission télévisée quotidienne, qui devrait débuter en 2022 et sera diffusée sur Fox Nation aux États-Unis. , TalkTV au Royaume-Uni et sur Sky News Australia. En annonçant son départ de Life Stories, Morgan a également taquiné sa nouvelle émission, partageant « des nouvelles sur ma nouvelle émission passionnante à venir bientôt ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.