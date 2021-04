Piers Morgan revendique des titres de Sussex d’une valeur de MILLIONS à Meghan Markle et au prince Harry – VIDEO | Royal | Nouvelles

Piers Morgan a déclaré à Tucker Carlson que Meghan Markle et le prince Harry concluent des accords lucratifs en conservant toujours leurs titres de duc et de duchesse de Sussex. L’ancien animateur de Good Morning Britain a ajouté que si Meghan et Harry croyaient vraiment aux allégations faites contre la monarchie lors de leur entretien avec Oprah, ils devraient renoncer à leurs titres.

M. Morgan a déclaré: « Meghan Markle, qui s’est mariée dans l’une des familles les plus riches et les plus privilégiées du monde et qui est retournée chez elle en Californie en quelques années, vit dans un manoir de 11 millions de dollars, fait toutes sortes de d’énormes accords avec Netflix, Spotify, vous l’appelez, ils prennent les chèques, des centaines de millions que nous lisons.

« Comment les obtiennent-ils? Ils les reçoivent parce qu’ils sont le duc et la duchesse de Sussex.

«Ils les retirent de leurs titres royaux.

«Les titres royaux qui leur sont conférés par l’institution même qui, dans cet entretien avec Oprah Winfrey, disent qu’ils ne peuvent pas supporter, étouffent, les ont piégés, etc.

«Eh bien, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux, si vous croyez vraiment de cette façon à propos de la monarchie et de la famille royale, abandonnez vos titres.

« Mais ils ne le feront pas parce que cela leur rapporte trop d’argent. »

Plus à venir…