Piers Morgan a bien sûr le droit d’exprimer sa propre opinion, comme il a l’habitude de le faire, mais il est probablement prudent de dire que le prince Harry et Oprah Winfrey continueront à produire comme ils le souhaitent, peu importe ce que Morgan publie sur les réseaux sociaux. Il n’est pas non plus tout à fait exact de dire que le prince Harry a «saccagé» la famille royale dans le passé, malgré quelques interviews à la bombe et un conflit bien médiatisé au sein de la famille royale.