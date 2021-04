Piers Morgan se disputent avec David Simon de The Wire sur Twitter ⋆ .

Les critiques étaient à la fois abondantes et bruyantes après Piers Morgan’s Lundi entretien avec Tucker Carlson sur Fox Nation. Et, comme à son habitude, l’ancien animateur de Good Morning Britain s’est engagé directement avec eux, ce qui a conduit à une querelle particulièrement méchante avec un célèbre auteur de télévision.

Répondre à un tweet faisant la promotion de l’interview, David Simon – créateur du drame classique de HBO The Wire – a poursuivi Morgan et Carlson.

«Dans un océan d’eaux usées à tête parlante, quelles sont les chances que les deux trous du cul les plus boudeurs et les plus plissés de la télévision télévisée nagent dans le brun, se retrouvent et discutent des événements de la journée? Simon a écrit.

Dans un océan d’eaux usées à tête parlante, quelles sont les chances que les deux trous du cul les plus boudeurs et les plus plissés de la télévision télévisée nagent dans le brun, se retrouvent et discutent des événements de la journée? https://t.co/m0Yf9do7Bo – David Simon (@AoDespair) 5 avril 2021

Morgan a perdu peu de temps pour riposter.

«En parlant des eaux usées, Dave… tu étais partout sur moi comme une éruption cutanée de type flagorneur quand je t’ai interviewé», a écrit Morgan. «Pourtant, maintenant vous jouez le vicieux horrible libéral illibéral pour apaiser votre vile base réveillée. Tout un peu merde vraiment. Mais sur une note positive, j’ai adoré The Wire.

En parlant d’eaux usées, Dave… tu étais partout sur moi comme une éruption cutanée de type flagorneur quand je t’ai interviewé. Pourtant, maintenant, vous jouez le vicieux horrible libéral illibéral pour apaiser votre vile base réveillée. Tout un peu merde vraiment. Mais sur une note positive, j’ai adoré The Wire. https://t.co/h2KOWSQ5Uw – Piers Morgan (@piersmorgan) 5 avril 2021

L’interview dont Morgan faisait référence a évidemment eu lieu à Cannes il y a quelques années, dans le cadre d’une table ronde qui comprenait le collègue légendaire showrunner de Simon. Aaron Sorkin puis président de HBO Richard Plepler.

«1) Je ne vous connaissais pas à cause d’un pet par grand vent. 2) A été poli de dire péter à la demande de Richard car cet homme était un Médicis pour moi », écrivit Simon à Morgan, se rappelant leur rencontre. «Maintenant, va lécher une royauté raciste.»

«Aaron était un acte de classe», répliqua Morgan. « Vous…. pas tellement. Cela explique probablement pourquoi The West Wing est tellement meilleur que The Wire.

Aaron était un acte de classe. Vous…. pas tellement. Explique probablement pourquoi The West Wing est tellement meilleur que The Wire. – Piers Morgan (@piersmorgan) 5 avril 2021

À partir de là, la conversation s’est transformée en une discussion savante sur l’état des médias – au cours de laquelle les deux hommes ont échangé des idées de manière réfléchie et courtoise.

Non, je plaisante. Tout naturellement, le méchant crachat s’est dirigé dans la gouttière – avec Morgan réprimandant «l’ego prodigieux» de Simon, et Simon faisant exploser Morgan comme un «parasite vide». Voici les points faibles:

Sorkin est gonflé et a des concerts. Je travaille toujours pour Time Warner après un quart de siècle. Vous êtes au chômage et si c’était une cathouse de Tijuana et que vous en aviez une poignée de 50, vous ne pouviez toujours pas vous faire baiser chez TW ou ailleurs ici. Pas après cette chute que vous avez faite à CNN. https://t.co/DCQkIb0dmt – David Simon (@AoDespair) 5 avril 2021

Pourtant, curieusement, malgré votre égo formidable, j’ai 26 fois plus de followers que vous! Vous êtes un grand écrivain mais un être humain répugnant. Aaron est un meilleur écrivain et un gars formidable.

Soyez plus comme Aaron. https://t.co/zPEq5IC27H – Piers Morgan (@piersmorgan) 5 avril 2021

Oui, la popularité sur cette plate-forme est vraiment une indication de la valeur et du courage. C’est une putain de merveille que vous continuiez à vous faire virer quand du journalisme est nécessaire. Revenez maintenant au téléphone portable d’une pauvre fille et appelez ce rapport de nain moral, vous vide de parasite. https://t.co/o2Gxl5WGIA – David Simon (@AoDespair) 5 avril 2021

