Piers Morgan s’en prend à Meghan Markle avant l’interview ⋆ .

Piers a fait une autre fouille à Meghan (Photo: .)

Piers Morgan a fait une autre fouille chez Meghan Markle alors qu’il se prépare pour son prochain entretien avec Tucker Carlson.

Le joueur de 56 ans jouera dans sa première conversation depuis son départ de Good Morning Britain après que ses commentaires sur l’interview de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey aient suscité un nombre record de plaintes auprès de l’Ofcom.

Il a fait bon usage de son compte Twitter pour analyser à nouveau la situation.

Piers a cité un tweet sur un rapport sur son interview et a paraphrasé Meghan en écrivant: «Il est temps pour l’Amérique d’entendre MA vérité…».

Il avait déjà fait une fouille chez Meghan plus tôt cette semaine, après avoir tweeté la nouvelle de son entretien avec Tucker – qui anime l’émission d’actualité Tucker Carlson Tonight sur Fox News depuis 2016.

« MISE À JOUR: Lundi, je donnerai ma première interview depuis mon départ de Good Morning Britain à @TuckerCarlson sur sa nouvelle émission @foxnation, avec des faits saillants ce soir-là sur son émission @FoxNews », a-t-il écrit.

Il a ensuite ajouté: «Étais-je silencieux ou ai-je été réduit au silence? à côté d’un emoji qui pleure avec rire, dans un clin d’œil pas si subtil à l’utilisation de la phrase par Oprah dans la conversation du magnat des médias avec la duchesse.

L’interview de Piers avec Tucker sera diffusée sur l’émission Fox Nation Tucker Carlson Today.

Après la diffusion de l’interview de Meghan et du prince Harry avec Oprah, le présentateur de GMB Piers a déclaré qu’il ne croyait pas à plusieurs des affirmations de la duchesse, une opinion sur laquelle il a doublé après sa sortie.

Avant son départ, lui et sa co-star Alex Beresford se sont disputés à cause de ses commentaires, ce qui l’a amené à prendre d’assaut le plateau.

Piers a quitté Good Morning Britain suite à ses commentaires concernant l’interview de Meghan (Photo: ITV / Rex)



Piers a déclaré qu’il ne croyait pas à la plupart des affirmations de Meghan faites lors de son entretien avec Oprah (Photo: CBS)

Piers a admis plus tard qu’il « n’aurait pas dû » prendre d’assaut pendant leur différend, dans un article pour The Mail On Sunday.

Il a écrit: « Je savais que ce n’était pas un bon look, le grand coupeur de flocons de neige fuyant la confrontation. Et après réflexion, je n’aurais pas dû le faire.

Adil Ray remplacera désormais Piers sur GMB (Photo: Rex)

« Mais dans le feu de l’action, dans mon état d’esprit plutôt tendu, cela me semblait la moins mauvaise option. »

Il a depuis été annoncé qu’Adil Ray accueillera GMB tout au long du mois d’avril après la sortie de Piers.

Plus: Prince Harry



La présentatrice animera du lundi au mercredi pour le mois, aux côtés de Kate Garraway puis Susanna Reid.

Pendant ce temps, il a été rapporté que Piers pourrait rejoindre la prochaine chaîne d’information GB News.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Ant et Dec repoussent les plaintes d’Ofcom alors qu’ils replongent avec des blagues sur la hauteur sur Saturday Night Takeaway



PLUS: Âge, mari, valeur nette et carrière d’Alan Carr lors du retour d’Epic Gameshow





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();