Pies intéressées par Sven Botman

Selon Fabrizio Romano, Newcastle United est intéressé par la signature d’un ou deux défenseurs centraux dans la fenêtre de transfert de janvier, avec Sven Botman en tête de leur liste de souhaits, alors que l’actualité du transfert de Newcastle United commence à se réchauffer.

Nouvelles du transfert de Newcastle United

Eddie Howe cherche à renforcer l’équipe de Newcastle après une mauvaise forme

Après un début de saison torride, Newcastle occupe actuellement le 19e rang de Premier League. Leur bilan défensif est lamentable et ils font face à des perspectives de relégation. Ils sont actuellement à trois points de sécurité et sont prêts à dépenser de l’argent pour assurer leur survie.

Newcastle a été racheté par le Fonds public saoudien (PIF) début octobre. Après des années de mauvaises décisions exécutives et de relégations multiples, Mike Ashley a finalement obtenu des investisseurs pour reprendre les Magpies. Le transfert de propriété a enthousiasmé les fans en raison de la perspective d’un investissement lourd, qui devrait commencer dans la fenêtre de transfert de janvier.

La propriété a fait rêver les fans de Geordie de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Kylian Mbappe, mais les propriétaires ont souligné qu’il s’agissait d’un projet à long terme et qu’il faudra peut-être de la patience.

Newcastle a reçu l’approbation de Brighton pour parler à Dan Ashworth d’un éventuel poste de directeur du football. Des discussions ont lieu depuis un peu moins d’une semaine et le temps nous dira si Ashworth est consulté sur les signatures potentielles de janvier.

Newcastle United Transfer News : les achats de janvier sont attendus

Fabrizio Romano a confirmé que Newcastle envisageait plusieurs cibles pour la prochaine fenêtre de transfert.

Romano a déclaré : « Newcastle prévoit de signer un ou deux défenseurs centraux en janvier. Le défenseur néerlandais Sven Botman est toujours en tête de liste, dans l’attente d’une réponse de Lille sur le prix final.

Il a en outre été signalé que Botman attirait l’attention de divers clubs européens, dont l’AC Milan, Séville, les Wolves et l’Atalanta.

Sven Botman a quitté l’Ajax pour rejoindre Lille en juillet 2020, et a remporté le championnat de France lors de sa première saison. C’était le premier titre de Lille en plus de 10 ans et c’était encore plus spécial en raison de la récente domination du PSG dans le championnat.

Newcastle vise le duo français et ancien joueur de Tottenham

Newcastle cherche en outre à amener un nouvel arrière droit au club, Kieran Trippier étant lié au nord-est, selon ESPN. Trippier était auparavant lié à Manchester United, cependant, un accord n’a jamais eu lieu en raison des demandes de l’Atletico Madrid.

L’ailier français Ousmane Dembele est également lié au club. Mais, un renouvellement potentiel de contrat est sur les cartes. L’ailier a rejoint Barcelone pour 135,5 millions de livres sterling en 2017, et son aventure espagnole a été semée de blessures qui ne lui ont jamais permis de retrouver la cohérence. Le club, qui est déjà en situation financière, pourrait perdre Dembele sur un transfert gratuit cet été.

Newcastle United a sérieusement besoin d’ajouts à son équipe s’il veut éviter les perspectives de relégation. Gardez un œil sur l’activité de transfert des Magpies cet hiver car elle pourrait être très intéressante.

En raison du manque d’investissement au cours des années précédentes, on estime que Newcastle peut dépenser jusqu’à 200 millions de livres sterling dans la fenêtre de transfert sans enfreindre les règles du FFP. Le temps dira s’ils dépensent le montant total, la moitié du montant ou même un quart du montant.

Photo principale

