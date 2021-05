Pietro Fittipaldi qualifie l’Indy500 de “plus grande course du monde”

Pietro Fittipaldi est plein d’enthousiasme à l’approche de son premier Indianapolis 500, à son avis le plus grand événement que la course puisse offrir.

Le coureur brésilien a fait ses débuts en Formule 1 en 2020 avec Haas, participant aux GP de Sakhir et d’Abou Dhabi, mais il se prépare maintenant pour une autre première, celle de sa première tentative à l’Indy 500.

Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, disputera l’Indy 500 avec Dale Coyne Racing à la place de l’ancien pilote Haas Romain Grosjean qui ne participera pas aux épreuves ovales d’IndyCar.

Enfant, Fittipaldi regardait l’action se dérouler à l’Indianapolis Motor Speedway alors que son amour pour l’Indy 500 commençait, et maintenant la chance est venue pour lui de participer à ce spectacle, il pense qu’il est le plus grand que l’on puisse trouver dans la course.

“Je suis très excité parce que je regarde l’Indy 500 depuis longtemps”, a-t-il déclaré.

«Je pense que le premier 500 auquel je suis allé, c’était quand mon oncle, Max Papis, courait en 2006, et depuis que je regarde chaque année.

« Pour moi, c’est la plus grande course au monde et si vous la gagnez, vous entrez dans l’histoire, donc d’y participer, je suis super excité et j’ai hâte d’y être.

« Je pense que c’est énorme, non seulement aux États-Unis mais dans le monde, parce que si vous gagnez le 500, cela fait une grande différence pour votre carrière personnelle et pour votre équipe également. Vous gagnez la course et vous vous en souviendrez pendant des années.

«Quand vous y allez vous-même, vous réalisez à quel point la course est énorme. J’étais sur la grille cette année-là quand mon oncle courait et il y avait 400 000 personnes dans les gradins.

« Quand tout le monde se lève pour que les moteurs démarrent, on entend les vibrations de la foule. Je n’ai jamais assisté à une course où il y a autant de gens qui la regardent ensemble en même temps.

«Je suis également fier de représenter Haas dans l’Indy 500, même si ce n’est que modestement, je suis super fier et heureux de le faire.»

Mega drive de @PiFitti hier pour se qualifier pour l’#Indy500 en P13 🙌 Excité pour le week-end prochain 💪#HaasF1 pic.twitter.com/0zIuGreXfz – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 23 mai 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Bien entendu, pour pouvoir participer à l’Indy 500 le 30 mai, les pilotes devaient d’abord se qualifier.

Fittipaldi n’a eu aucun problème à le faire car il s’est qualifié P13 avec une vitesse moyenne de 230,846 mph sur quatre tours.

Pour ses efforts, Fittipaldi a reçu le prix de « la recrue la plus rapide de l’année », le plaçant parmi des noms célèbres tels que Michael Andretti et Jacques Villeneuve sur le trophée.

« J’ai reçu le prix de la recrue la plus rapide pour le prix Indy 500, ce qu’ils font depuis de nombreuses années, car j’étais la recrue la plus rapide en qualifications », a-t-il expliqué.

« Mon nom a été inscrit sur ce trophée spécial où ils ont tous les noms et toutes les vitesses lors des qualifications de la recrue la plus rapide chaque année. Il y a des noms comme Michael Andretti et Jacques Villeneuve, donc être mis sur le même trophée aux côtés de certaines de ces légendes a été un immense honneur pour moi.

«Quand j’étais là-bas en attendant de me qualifier samedi, chaque voiture sort une par une et vous attendez près de votre voiture – l’adrénaline qui s’accumule est folle et ne ressemble à aucune autre chose que j’ai faite.

“C’était incroyable de sortir et de se qualifier et d’avoir une moyenne de 230 milles à l’heure pendant quatre tours était quelque chose d’incroyable et quelque chose que j’ai vraiment apprécié.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !