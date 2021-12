Pietro Fittipaldi reste le pilote de réserve de l’équipe de Formule 1 Haas en 2022

Pietro Fittipaldi, qui a participé aux deux dernières courses de F1 de 2020, reste pour une quatrième saison avec Haas en 2022.

Le Brésilien est le pilote d’essai et de réserve officiel de l’équipe américaine et a participé à la majorité des grands prix cette année et l’année dernière.

Fittipaldi a été appelé à participer aux Grands Prix de Sakhir et d’Abou Dhabi 2020 pour remplacer Romain Grosjean, dont l’horrible accident de boule de feu à Bahreïn a mis fin à sa carrière en Formule 1 en raison des mains brûlées qu’il a subies. Bien que Fittipaldi ait terminé les deux courses, il était respectivement dernier des 17 et 19 finisseurs.

Nous sommes ravis de confirmer que @PiFitti restera notre pilote officiel d’essai et de réserve en 2022 🤝#HaasF1 https://t.co/bawZZzBP7Z – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 9 décembre 2021

« Ce fut une décision très simple pour nous de garder Pietro comme pilote officiel d’essai et de réserve », a déclaré le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner.

« Pietro connaît très bien le fonctionnement interne de notre équipe, étant avec nous depuis si longtemps maintenant.

« Il nous a prouvé l’année dernière qu’il était prêt à monter en puissance et à piloter si nécessaire et, évidemment, sa présence dans l’équipe cette année a également apporté de la continuité.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation et nous sommes impatients de l’avoir à nouveau à bord en 2022. »

Fittipaldi, 25 ans, a ajouté : « Je suis naturellement très heureux et excité à nouveau par l’opportunité de poursuivre mon association avec Uralkali Haas F1 Team. Je suis avec l’équipe depuis quelques saisons maintenant et ils se sentent vraiment comme une famille.

« J’ai beaucoup appris de mon temps et j’espère pouvoir continuer à contribuer avec l’introduction de la nouvelle génération de Formule 1 en 2022.

« Ce sera excitant de voir ce qui va arriver avec le nouveau package et je suis évidemment aussi impatient que le reste de l’équipe de voir ce que le VF-22 accomplira sur la bonne voie. »

Fittipaldi continuera d’être le remplaçant de Mick Schumacher et Nikita Mazepin, le duo de recrues qui a obtenu une deuxième saison avec Haas en 2022 lorsque l’équipe espère passer de l’arrière du terrain en vertu du nouveau règlement.

Né à Miami mais possédant la double nationalité américano-brésilienne, Fittipaldi est le petit-fils d’Emerson, le double champion du monde.

Son frère cadet, Enzo, a été transporté à l’hôpital après un accident lors d’une course de Formule 2 en Arabie saoudite le week-end dernier qui impliquait également Théo Pourchaire.

Le jeune homme de 20 ans s’est fracturé le talon, tandis que Pourchaire a tweeté qu’il souffrait de « mal de tête, de dos, de genou et de pied gauche ».