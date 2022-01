PIF pourrait être sur le point de faire la signature qui transforme Trippier en une machine d’assistance – Notre point de vue

Photo de Michael Driver/MI News/NurPhoto via .

Newcastle United est prêt pour une fenêtre de transfert chargée.

Les Magpies sont désormais le club le plus riche du monde, et avec tant de puissance financière derrière eux, ils vont renforcer leur équipe afin de se sortir de cette bataille de relégation.

Ils ont déjà commencé le processus en signant Kieran Trippier, et ils pourraient signer une autre star avec des liens vers Burnley si l’on en croit les rapports.

Ansu Fati RUINS Everything – Verrouillage de 25 Wonderkids FM dans un club hors ligue pendant 20 ans (Partie 2)

BridTV

7716

Ansu Fati RUINS Everything – Verrouillage de 25 Wonderkids FM dans un club hors ligue pendant 20 ans (Partie 2)

938408

938408

centre

UCsIwxKQajD9zPQA4SufVXgg

Elecspo (Youtube)

https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJxUznA4lOkmaqkQUT9LEkoByQ5fpNm5IHUYaw=s800-ck-c0xffffffff-no-rj-mo

13872

En effet, le club The Tyneside s’intéresse apparemment à Chris Wood.

Wood pourrait être une signature incroyable pour Newcastle.

L’attaquant de Burnley fait ses preuves en Premier League depuis plusieurs années, mais l’aspect le plus excitant de cette signature serait peut-être le partenariat potentiel entre Wood et l’acquisition de Newcastle en janvier.

Trippier et Wood pourraient former un partenariat très meurtrier malgré le fait qu’un joueur soit un attaquant et l’autre un défenseur.

Photo de Visionhaus/.

Trippier est un brillant croiseur. Il a obtenu six passes décisives de l’arrière latéral la saison dernière et a en moyenne 1,5 centres réussis par match tout au long de sa carrière.

Pendant ce temps, Wood est un avant-centre de 6 pieds 3 pouces qui peut absolument dominer dans les airs.

Wood a remporté, en moyenne, 5,5 duels aériens par match cette saison, ce qui est un nombre incroyablement impressionnant.

En fait, c’est le décompte le plus élevé de tous les joueurs de la Premier League. Même les goûts de Virgil van Dijk et Tomas Soucek ne peuvent pas égaler ce décompte.

Le bois est brillant dans les airs et Trippier est l’un des meilleurs arrières latéraux de la ligue lorsqu’il s’agit de délivrer le ballon en profondeur. Ces deux-là pourraient être un match absolu fait au paradis si PIF peut conclure cet accord.

Photo de Michael Driver/MI News/NurPhoto via .

Dans d’autres nouvelles, Tottenham voudrait un prêt pour un jeune de 26 ans qui a qualifié Conte de « l’un des meilleurs au monde » en 2019