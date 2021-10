PIF prêt à exécuter le plan B après que la peur du gestionnaire ait déclenché le revers de Newcastle

Les propriétaires de Newcastle auraient un plan en tête pour convaincre le directeur cible Erik ten Hag de quitter l’Ajax, au milieu de sa crainte majeure pour le travail.

Les Magpies n’ont toujours pas trouvé leur successeur à long terme à Steve Bruce, qui a été limogé plus tôt ce mois-ci. Le consortium de propriétaires dirigé par les Saoudiens des Magpies veut un manager qui puisse les garder en Premier League, avant de construire à partir de là.

Ancien entraîneur rom Paulo Fonseca semblait être le candidat de tête à un stage.

Cependant, Lucien Favre, ancien patron de Dortmund serait également sur le radar de Newcastle. Maintenant, cependant, Ten Hag n’est pas parti en considération.

Pourtant, le Sunday Mirror rapporte que Newcastle devra faire quelque chose de spectaculaire pour le convaincre de quitter l’Ajax.

Défaite 3-0 de samedi contre Chelsea maintenu les Magpies fermement dans la zone de relégation. Cela a également aggravé les inquiétudes de Ten Hag concernant la bataille du club pour rester en Premier League.

Une source a déclaré au journal : « Est-ce que ce sera la Ligue des champions ou le championnat ? C’est la question qui tracasse Ten Hag.

« Pour le moment, il est en tête du groupe avec l’Ajax en Ligue des champions et il peut être sûr de les emmener en huitièmes de finale en 2022. »

Néanmoins, le journal ajoute que les nouveaux propriétaires de Newcastle pensent que se précipiter pour le directeur du football de l’Ajax, Marc Overmars, pourrait renverser la vapeur en leur faveur.

Overmars et Ten Hag travaillent ensemble depuis un certain temps et entretiennent par la suite une relation solide. En effet, Overmars a confié à Ten Hag son premier poste de direction chez Go Ahead Eagles.

Ils ont ensuite déménagé à Ajax, où ils ont remporté deux doubles en championnat et en coupe. L’Ajax a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions lors de la saison 2018/19.

Newcastle envisage un accord avec Overmars

Newcastle, détenue à 80 % par le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite, considère un directeur sportif comme un rôle clé dans sa révolution.

Selon un journaliste aux Pays-Bas, Overmars est susceptible de déménager à Newcastle s’il en a l’occasion.

Valentijn Driessen de De Telegraaf a déclaré : « Overmars ira, je pense. S’il en a l’occasion, il y va. Cela ne doit pas prendre très longtemps.

«Overmars doit commencer en janvier ou février, car il doit préparer la sélection pour la nouvelle saison. Et son successeur doit le faire pour l’Ajax.

« Si nous voulons avoir quelqu’un aux Pays-Bas, vous ne parlez qu’à la personne que vous voulez. Mais en Angleterre, c’est quelque chose de différent, ils parlent à un certain nombre de candidats. Et Marc est l’un d’entre eux.

La défaite de Newcastle contre Chelsea les a laissés 19e de la Premier League, à trois points de la sécurité.

