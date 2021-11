Pikmin Bloom a été téléchargé 2 millions de fois en deux semaines

Pikmin Bloom, le nouveau jeu mobile AR du développeur de Pokemon Go Niantic et Nintendo, a été téléchargé deux millions de fois depuis sa sortie en territoire limité il y a deux semaines.

Comme rapporté par Eurogamer, ces informations proviennent de Sensor Tower, qui suit les données, les dépenses et les téléchargements de l’App Store. Pikmin Bloom a été téléchargé 864 000 fois au Japon, qui est le pays le plus populaire du jeu. Les États-Unis sont le deuxième plus grand et le Royaume-Uni est le troisième. Pikmin Bloom est principalement axé sur l’exercice, permettant aux joueurs de planter et de faire pousser des Pikmin pendant qu’ils marchent. Plus vous marchez, plus vous avez de Pikmin. Les Pikmin font pousser des fleurs sur leurs têtes, qui peuvent être plantées pour faire pousser plus de fleurs.

En cours de lecture : aperçu du jeu Pikmin Bloom

Pour comparer cela aux deux autres jeux sous licence de Niantic, Pokemon Go et Harry Potter: Wizards Unite, Pikmin se débrouille relativement bien pour être une propriété beaucoup plus petite. Selon Sensor Tower, Pokemon Go a atteint 75 millions de téléchargements dans le même laps de temps et Harry Potter : Wizards Unite a été téléchargé 12,4 millions de fois. En termes de revenus, Pikmin Bloom a généré 437 000 $ jusqu’à présent, Pokemon Go atteignant 116 millions de dollars et Wizards Unite atteignant 8 millions de dollars au cours de la même période. Il semble raisonnable que les attentes pour Pikmin Bloom soient probablement inférieures à celles de ces deux jeux car il s’agit d’une IP plus petite.

Pokemon Go a atteint un milliard de téléchargements en juillet 2019. Harry Potter: Wizards Unite a apparemment évolué dans l’autre sens, Niantic annonçant la fermeture du jeu le 31 janvier 2022.

