Pikmin Bloom de Niantic est déployé dans le monde entier à partir d’aujourd’hui

Pikmin Bloom, le prochain jeu du créateur de Pokémon Go Niantic, commence son déploiement mondial aujourd’hui. Le développeur a déclaré que l’application – qui est présentée comme un projet conjoint avec Nintendo – « sera disponible sur l’App Store et Google Play dans les prochains jours ». Le déploiement commencera par l’Australie et Singapour avant de toucher progressivement le reste du monde.

Le nouveau Pikmin a été annoncé pour la première fois en mars dans le cadre d’une nouvelle collaboration entre Niantic et Nintendo. Comme Pokémon Go, le jeu est conçu pour amener les gens à l’extérieur et à marcher. Dans Pikmin Bloom, les joueurs peuvent collecter les créatures végétales titulaires en rassemblant et en plantant des graines; pour qu’ils grandissent, vous devez parcourir une certaine distance, un peu comme faire éclore un œuf dans Pokémon Go. Les joueurs peuvent nourrir leurs pikmin pour les faire fleurir, puis collecter les pétales, ce qui vous permet de créer une remorque de fleurs pendant que vous marchez pour que les autres joueurs puissent les voir. (Parmi d’autres touches de type Nintendo, votre avatar dans le jeu est un Mii.)

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Pikmin Bloom est une sorte de journal quotidien. Le jeu enregistre des informations sur combien vous avez marché, les pikmin que vous avez collectés et les endroits que vous avez visités, puis vous montre une petite vidéo à la fin de la journée. Vous pouvez même ajouter des notes et des photos pour le rendre plus personnel. Il y a aussi, bien sûr, un mode AR pour que vous puissiez voir les mignons petits gars ramper dans le monde réel.

Alors que Pokémon Go a été et reste un grand succès, Niantic a eu du mal à reproduire ce succès avec d’autres propriétés. Harry Potter: Wizards Unite n’a jamais vraiment décollé et Catan: World Explorers n’a duré qu’un an environ. (Ce n’est pas seulement Niantic qui a du mal à reproduire ce succès non plus ; Microsoft a également fermé son jeu Minecraft dans le monde réel plus tôt cette année.) Le studio fait également une version AR de Transformers.

Tout cela pour dire que Pikmin Bloom sera un grand test pour la viabilité continue des jeux AR du monde réel au-delà de Pokémon Go – et les joueurs du monde entier devraient pouvoir le vérifier dans les prochains jours. Pour en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas de consulter notre rapport pratique.