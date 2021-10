Pikmin Bloom est maintenant disponible dans les Amériques

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pikmin Bloom est la dernière version mobile AR de Niantic qui est liée à une importante franchise Nintendo, suite à l’énorme succès de Pokémon GO. Il est évidemment conçu pour être un peu plus détendu dans ses objectifs et ses cibles, car il se concentre sur le fait de se faire plus d’amis Pikmin et de faire fleurir des fleurs plutôt que de capturer une vaste gamme de monstres de poche.

Nous avons mis la main sur l’application plus tôt cette semaine (ci-dessous) car elle a subi un lancement en douceur dans un nombre limité de pays.

Son déploiement semble maintenant s’accélérer, Nintendo confirmant qu’il est disponible en téléchargement dans toutes les Amériques.

🌼🌷 @PikminBloom est maintenant disponible en téléchargement sur iOS et Android aux États-Unis, au Canada et dans le reste des Amériques. ?? En savoir plus sur #PikminBloom ici : https://t.co/9cRfqX54r9 pic.twitter.com/qjDyXg4Ozl – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 28 octobre 2021

Il semble probable que le déploiement progressera assez rapidement, Nintendo of Europe confirmant qu’il arrivera « bientôt » dans la région.

Pikmin Bloom arrivera aussi bientôt en Europe ! Restez à l’écoute pour plus d’informations. https://t.co/FwBnsA1GkQ— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 27 octobre 2021

Faites-nous savoir si vous prévoyez de vérifier cela!