Pikmin Bloom est maintenant disponible en téléchargement en Europe, en Asie et en Afrique

Le dernier jeu AR de Niantic, Pikmin Bloom, est désormais disponible au téléchargement en Europe, en Afrique et dans certains pays d’Asie.

Créée en partenariat avec Nintendo, l’application vous permet de faire pousser votre Pikmin, de faire fleurir des fleurs et plus encore, tout en vous promenant dans le monde réel à la manière de Pokémon GO. Nous avons mis la main sur le jeu avant son lancement à travers les Amériques la semaine dernière, alors n’hésitez pas à lire nos premières impressions si cela vous intéresse.

Pikmin Bloom peut être téléchargé sur iOS et Android ; des liens vers les deux peuvent être trouvés dans le tweet ci-dessous.

Allons nous promener! Nous sommes heureux de vous annoncer que Pikmin Bloom est désormais disponible en téléchargement en Europe !! iOS ⇒https://t.co/R3D7Dck0Qi

Android ⇒https://t.co/NhIBbaqiNN #PikminBloom #Pikmin pic.twitter.com/m6n26s7GAv – Pikmin Bloom (@PikminBloom) 2 novembre 2021

Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger l’application, voici une liste complète de tous les pays où elle est disponible (correct au 2 novembre 2021) :

Albanie

Algérie

Angola

Anguilla

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Arménie

Aruba

Australie

L’Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas (les)

Bahreïn

Bangladesh

Barbade

Biélorussie

la Belgique

Belize

Bénin

Bermudes

Bhoutan

Bolivie (État plurinational de)

Bosnie Herzégovine

Botswana

Brésil

Brunei Darussalam

Bulgarie

Burkina Faso

Cap Vert

Cambodge

Cameroun

Canada

Îles Caïmans (les)

Tchad

Chili

Colombie

Comores (les)

Congo (République démocratique du)

Congo (le)

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Croatie

Curacao

Chypre

Tchéquie

Danemark

Djibouti

Dominique

République dominicaine (la)

Équateur

Egypte

Le Salvador

Érythrée

Estonie

Eswatini

Fidji

Finlande

La France

Gabon

Gambie (la)

Géorgie

Allemagne

Ghana

Grèce

Grenade

Guatemala

Guinée

Guinée-Bissau

Guyane

Haïti

Honduras

Hong Kong

Hongrie

Islande

Inde

Indonésie

Irlande

Israël

Italie

Jamaïque

Japon

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Corée (République de)

Koweit

Kirghizistan

République démocratique populaire lao (la)

Lettonie

Liban

Libéria

Libye

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Macao

Madagascar

Malawi

Malaisie

Maldives

Mali

Malte

Mauritanie

Maurice

Mexique

Micronésie (États fédérés de)

Moldavie (République de)

Mongolie

Montserrat

Maroc

Mozambique

Namibie

Nauru

Népal

Pays-Bas (les)

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

Niger (le)

Nigeria

Norvège

Oman

Pakistan

Palaos

Panama

Papouasie Nouvelle Guinée

Paraguay

Pérou

Philippines (les)

Pologne

le Portugal

Qatar

Roumanie

Fédération de Russie (la)

Rwanda

Saint-Christophe-et-Niévès

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Samoa

Sao Tomé et Principe

Arabie Saoudite

Sénégal

Serbie

les Seychelles

Sierra Leone

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Les îles Salomon

Somalie

Afrique du Sud

Espagne

Sri Lanka

Surinam

Suède

la Suisse

Taiwan, Province de Chine)

Tadjikistan

Tanzanie, République-Unie de

Thaïlande

Aller

Tonga

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Turkménistan

Îles Turques et Caïques (les)

Ouganda

Ukraine

Émirats arabes unis (les)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le)

États-Unis d’Amérique (les)

Uruguay

Ouzbékistan

Vanuatu

Venezuela (République bolivarienne du)

Viet Nam

Îles Vierges (britanniques)

Yémen

Zambie

Zimbabwe

Allez-vous essayer Pikmin Bloom ? Rendez-vous dans notre section de commentaires ci-dessous et faites-le nous savoir.