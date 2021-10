Pikmin Bloom, le dernier né de Niantic, pour commencer à être déployé auprès des utilisateurs d’Android aujourd’hui

Mardi soir, Nintendo et Niantic ont mis en ligne une brève présentation vidéo sur une nouvelle chaîne YouTube pour en savoir plus sur leur prochain jeu AR, appelé Pikmin Bloom. Dans la brève vidéo de cinq minutes, le PDG de Niantic, John Hanke, fournit une introduction rapide au monde de Pikmin et un aperçu de ce que le jeu implique avec l’aide de Shigeru Miyamoto de Nintendo. C’est la première fois que Nintendo ou Niantic parlent du jeu depuis son annonce plus tôt cette année.

Pikmin Bloom marque la deuxième collaboration entre les deux après le phénomène mondial, Pokemon Go. Contrairement à Pokemon Go, cependant, Pikmin Bloom porte plus de références et de similitudes avec d’autres propriétés de Nintendo. Plus particulièrement, il semble utiliser les mêmes modèles pour Miis que Miitomo, l’une de ses précédentes tentatives de percer dans le jeu mobile, développé par DeNa.

La bande-annonce présente les créatures végétales titulaires de la série qui se déchaînent dans le monde entier derrière des paires de jambes sans visage. La bande-annonce ne semble pas montrer beaucoup de gameplay, mais elle taquine certaines fonctionnalités que les joueurs de Pokemon Go pourraient reconnaître, comme un mécanisme où les joueurs transporteront un Pikmin en pot qui n’émergera du sol qu’une fois que le joueur aura fait suffisamment de pas.

Les fondements du jeu sont clairs cependant. Au fur et à mesure que le joueur marche dans le monde réel, des fleurs pousseront dans le jeu. Au fur et à mesure que les joueurs se promènent dans la même zone, un jardin fleurira.

Bien sûr, Nintendo et Niantic promettent de nouvelles mécaniques pour le jeu. Dans la vidéo, Hanke et Miyamoto ont présenté des fonctionnalités telles qu’une opportunité d’enregistrer vos souvenirs de la journée et un nouveau type d’interaction avec les joueurs. Selon Eurogamer, le jeu est d’abord lancé sur Android en Australie et à Singapour, et d’autres pays viendront à une date ultérieure.

